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Уважаемые жители и гости столицы!
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Скрипалей могли отравить веществом из США
Скрипалей могли отравить веществом из США

Уважаемые жители и гости столицы! 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Росгвардия и полиция г. Москвы доводят до Вашего сведения, что в соответствии с Указом Президента РФ от 9 мая 2017 года № 202, в связи с повышенными мерами безопасности в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA — 2018 года, с 25 мая по 25 июля 2018 года на территории города Москвы вводятся ограничения оборота оружия, в соответствии с которыми его ношение, транспортировка (перевозка), приобретение и реализация запрещаются.
Убедительно просим воздержаться от перемещений с оружием по городу в указанный период.
Предупреждаем об ответственности за нарушения установленных правил вплоть до изъятия оружия пи последующего аннулирования лицензий и разрешений на его хранение и ношение.
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