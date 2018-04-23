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В Вологде дополнительно заменят 16 газовых плит и водонагревателей в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны
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В Вологде дополнительно заменят 16 газовых плит и водонагревателей в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны 

Официальный сайт Администрации города Вологды 48 минут назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Подрядчик выполнил условия контракта в полном объеме, работы по установке 39 газовых плит и 2 водонагревателей завершены. Дополнительное газовое оборудование будет установлено за счет экономии средств. Установка еще 16 плит начнется в первых числах мая, об этом заявил сегодня заместитель Мэра Вологды — начальник Департамента городского хозяйства Антон Мусихин на пресс-конференции.
«Сумма экономии составила чуть более 220 тысяч рублей, на эти средства мы сможет заменить еще 16 единиц газового оборудования. Ориентировочно это будут 12 газовых плит и 4 газовых водонагревателя. Аукцион состоится в первой половине мая. В списке нуждающихся в такой мере социальной поддержки около 50 вологжан, постепенно он пополняется новыми заявками», — рассказал заместитель Мэра Вологды — начальник Департамента городского хозяйства Антон Мусихин.
Первый контракт отработала организация «Пожмонтажпроект», его сумма составила 559 тысяч рублей. Причем работы выполнены задолго до установленного срока, по контракту их нужно было завершить до 1 июня.
Напомним, такая мера социальной поддержки предусмотрена для ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и участников войны. Она введена в 2008 году, закреплена решением Гордумы и пересматривается ежегодно.
Всего с начала реализации этой меры поддержки установлено 2470 газовых плит в квартирах ветеранов.
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