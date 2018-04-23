Как жизнь в городе научила птиц решать проблемы

В 1975 году японские орнитологи обнаружили интересное явление: в городе Сендай вороны подбрасывали под машины орехи, чтобы их раздавило. До этого птицы сбрасывали орехи с высоты на камни, поскольку не могли их раздробить клювом. Но потом они нашли новый способ — бросать орехи под колеса медленно движущихся автомобилей. Все началось с сендайской автошколы. Затем это явление распространилось по всему городу, а затем и в другие японские города.

В 1995 году зоолог Йошиаки Нихэй подробнее изучил поведение воронов. Он заметил, что птицы ждут, пока на светофоре загорится красный свет, затем подходят к машинам, кладут орехи и отлетают в сторону. Когда все автомобили разъезжаются, вороны возвращаются за добычей. Нихэй также отметил, что иногда птицы передвигают орехи на несколько сантиметров, если они не попадают под колеса.

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Долгое время об этих наблюдениях практически никто не знал, они были отображены лишь в японских научных работах. В 1997 году команда BBC приехала в Сендай, чтобы снять сюжет о воронах для программы Дэвида Аттенборо «Жизнь птиц».

Черные вороны встречаются не только в Японии . Они также обитают в западной Европе. Но европейские птицы так и не научились использовать машины в качестве орехоколов.

Тем не менее, другие птицы поняли, как извлекать пользу из соседства с европейцами. В конце XIX и начале XX века были случаи, когда синицы воровали молоко у людей. Дело в том, что эти птицы не могут переваривать молоко. В отличие от млекопитающих, у них отсутствует фермент, необходимый для расщепления лактозы. Слой сливок на поверхности негомогенизированного молока содержит небольшое количество лактозы. В конце XIX и начале XX века в Англии и Европе молочники всегда оставляли открытые бутылки с молоком у домов по утрам. Этим пользовались птицы — они пили молоко, пока люди не заносили его в дом. Однако вскоре молочники начали закрывать бутылки картонными пробками. Это на некоторое время остановило синиц, но в 1921 году они все равно научились их выклевывать.

Фото: imgur.com Не помогла также смена картонных крышек на алюминиевые: к 1930 году синицы поняли, как избавляться и от них. Часто птицы улетали вместе с крышкой в укромное место, чтобы полакомиться добычей. Под деревьями иногда можно было увидеть кучи мусора из алюминиевых пробок.

Тем не менее, несколько лет назад синицы проиграли это сражение. Во-первых, компании начали производить обезжиренное и гомогенизированное молоко, где не было сливок. Некоторое время птицы могли отличить эти бутылки по цвету крышек. Однако с тех пор бутылки заменили на другие емкости, и молоко стало продаваться в супермаркетах.

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И все же остается много загадок. Как синицы из разных регионов учились открывать бутылки? Кто быстрее осваивает эти навыки — городские или сельские птицы? Почему это происходит?

Исследовательница из Оксфордского университета Люси Аплин недавно нашла ответ на первый вопрос. Некоторое время она внимательно изучала поведение птиц в лесах Уайтама недалеко от Оксфорда. По всему лесу Аплин установила автоматизированные «шкатулки с секретом». При помощи таких шкатулок биологи оценивают навыки решения проблем у животных. Обычно, для того чтобы получить вкусную награду, спрятанную в коробке, животное должно выполнить определенный ряд действий. В случае с синицами это была пластмассовая коробка с насестом внутри. За ним находилась дверца, которую птица должна была сдвинуть своим клювом вправо или влево. За ней пряталось лакомство.

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На самом деле синицы в лесах Уайтам довольно хорошо изучены. На лапку каждой птицы цепляют кольцо, в котором находится маленький передатчик. При помощи антенн в скворечниках ученые могут также отслеживать историю каждой синицы: ее возраст, с кем она строила гнездо, с кем дружит и проводит время. Антенна, спрятанная в насесте «шкатулки с секретом», собирала эти индивидуальные идентификационные коды каждый раз, когда на нее садилась птица. Система также определяла, удалось ли ей открыть дверцу, и каким образом она это сделала — сдвинула ли она ее вправо или влево.

Леса Уайтам разделены на восемь секций, в каждой из которой обитает примерно по 100 синиц. В основном они взаимодействуют только друг с другом и не заводят знакомств за пределами своей среды обитания. Исследователи из Оксфорда называют эти секции «подгруппами». Из пяти подгрупп Аплин выбрала по две птицы мужского пола и заставила их наблюдать за тем, как прирученные птицы открывают шкатулку. Некоторых синиц она обучила двигать дверь только вправо, других — влево. Птицы из одной подгруппы обучались только одному варианту открытия дверцы.

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Затем синиц отпустили обратно в их секции, чтобы те передали новые знания остальным. Аплин же в это время установила новые коробки с червяками по всему лесу. На протяжении четырех недель за ними велось постоянное наблюдение. Затем исследовательница собрала шкатулки, загрузила данные на компьютер и начала их анализировать. Она обнаружила, что большинство синиц знали, как открывать дверь. Птицы из секций, где не было «тренеров», не могли решить головоломку. Лишь немногие справились с заданием.

Ученая также определила, что ближайшие друзья «тренеров» первыми осваивали навык, а затем обучали ему других. Кроме того, представители каждой подгруппы открывали дверь именно таким образом, каким был обучен их учитель. Даже спустя год их привычки не изменились.

Синицы из Великобритании показывают, что некоторые животные могут разгадать человеческий код, а затем поделиться этим секретом с друзьями. Однако чтобы освоить и передать такие навыки другим, необходимы определенные способности. Во-первых, животные должны быть склонны к решению задач. Во-вторых, их должны привлекать новые, неизведанные объекты. В-третьих, они должны быть терпеливыми.

Конечно, в дикой среде животным ради безопасности лучше вести себя более скромно. Птицы, проживающие в цивилизации, не боятся людей, поскольку они обычно благоприятно к ним относятся. Они не чувствуют для себя никакой угрозы, поэтому всегда готовы к новым открытиям.

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Например, в 2000 году на Барбадосе биологи из полевой исследовательской лаборатории Университета Макгилл впервые обнаружили, как снегири ловко открывали пакетики с сахаром, предназначенные для людей, и воровали сливки для кофе. Это явление заинтересовало двух молодых исследователей — аспиранта университета Оде Жан-Николя и его коллегу Симона Дукате из Университета Сиднея . Ученые решили исследовать новую привычку «дерзких» птиц и сравнить поведение лесных и городских снегирей Бардбадоса.

Для этого они разработали два типа «шкатулок с секретом». Обе были сделаны из прозрачного пластика. Чтобы открыть первый тип шкатулок, нужно было потянуть ящик или снять крышку. Чтобы справиться со вторым, птицы должны были выполнить оба эти действия. Оде поймал 26 городских снегирей и 27 лесных. Оказалось, все птицы справились с первым типом коробок, но городские обитатели решили задачу в два раза быстрее. Более сложную шкатулку смогли открыть только тринадцать городских птиц и семь лесных.

Нет никаких сомнений в том, что городские животные будут быстрее и лучше придумывать новые способы добычи человеческой еды, поскольку они любопытны и больше склонны к решению проблем.

Несколько лет биологи проводили различные эксперименты, чтобы проверить интерес птиц к новым и непривычным предметам. Для этого они собирали странные и необычные объекты, не похожие ни на что — от зеленых расчесок для волос и работ современного искусства до банок с вареньем и плиток шоколада. Практически во всех случаях городские птицы не боялись подходить к новым предметам, чего нельзя сказать о лесных обитателях.

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Петр Трияновски из Университета естественных наук в Познани вместе с коллегами решил провести похожий эксперимент. Для этого он украсил некоторые кормушки для птиц в Познани и других польских городах «резиновыми ярко-зелеными» предметами. Как выяснилось, лесные посетители старались избегать таких кормушек.

Недавно группа ученых, возглавляемая Мэтью Саймондсом из Университета Дикина, сравнила 42 вида птиц на их терпеливость: они определяли среднее расстояние, на которое человек может подойти к птице, прежде чем она улетит. Оказалось, городские обитатели практически не боятся людей. Но это еще не все. Результаты также отличались в зависимости от того, как долго птицы проживают в городах. Например, в городе к галкам (которые колонизировали города уже с 1880 года) человек может приблизиться примерно на восемь метров. В сельской местности к ним нельзя подойти ближе, чем на 30 метров.

Скорее всего, в будущем животные так и продолжат бороться с людьми за доступ к питанию и другим ресурсам, и помогут им в этом склонность к решению проблем, любопытство и терпение.

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