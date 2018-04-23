В Симферопольском районе в июле запустят мусоросортировочный завод

В июле 2018 года в Симферопольском районе будет запущен временный мусоросортировочный завод. Заявленная мощность предприятия — 150 тыс. тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год, сообщает пресс-служба города.

По словам руководителя проекта Максима Копейкина, в данный момент ведутся работы по монтажу мобильных конструкций ангарного типа. «В закрытых помещениях разместятся сортировочные и дробильные линии. Также комплекс будет включать компостные поля и оросители», — рассказал он.

Глава города Симферополь Игорь Лукашев , считает, что запуск предприятия позволит приступить к рекультивации полигона в Каменке. «Получаемый в ходе переработки ТКО укрывной грунт позволит, наконец, рекультивировать полигон. Для выполнения работ по рекультивации необходимо более 2 млн кубометров. Подобных объемов нет в доступной близости от Каменки, а доставка из других районов значительно повысит стоимость проекта», — заявил Лукашев.

В Министерстве экологи и природных ресурсов РК заявляют, что до 2021 года в Крыму планируется запуск еще 7 автоматизированных мусоросортировочных комплексов и 7 объектов по переработке ТКО.

Параллельно с этим планируется открытие еще 5 полигонов для ТКО.

Напомним, что в 2009 году для решения вопроса переполнения ТКО в Каменке уже была построена и подготовлена к работе мусоросортировочная линия. За отладку рабочего процесса и организацию утилизации ТКО в 2009 году отвечала компания ООО «РАФ-ПЛЮС». Но из-за коррупции и интриг в городской администрации, линия так и не была запущена.

«Еще с 2009 года в Каменке была построена и готова к работе мусоросортировочная лини. Линия позволяла выполнять сортировку с последующей опрессовкой до 95% ТКО. Почему она так и не была запущено — вопрос к местным властям. За то время что техника просто ржавела, можно было давно освободить полигон в Каменке. Просто это кому-то не выгодно», — рассказал Юрий Молодожен, бывший заместитель директора подразделения ТБО в компании ООО «РАФ-ПЛЮС».

Напомним, что в 2017 году данная сортировочная лини была демонтирована, а по заявлениям активистов попросту порезана газовым резаком и сдана в металлолом.