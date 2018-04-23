Рекультивация полигона «Каширский» проходит по графику

Работы по рекультивации полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Каширский» в Подмосковье проводят в соответствии с графиком, сообщил глава городского округа Кашира Алексей Спасский.

В понедельник Спасский выступил с отчетом перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым . Темой стали итоги работы в 2017 году и планы на 2018 год.

«Полигон «Каширский» (вблизи Ожерелья) — вымученный нами проект, мы с 2013 года разрабатываем проект рекультивации. Программа 2017 года выполнена на 100%. Я не сомневаюсь, что программа 2018 года будет завершена успешно», — сказал Спасский.

Согласно графику, окончание рекультивации полигона «Каширский» намечено на середину декабря текущего года.