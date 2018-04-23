Ещё
Рекультивация полигона «Каширский» проходит по графику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Скрипалей могли отравить веществом из США
Скрипалей могли отравить веществом из США

Рекультивация полигона «Каширский» проходит по графику 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Работы по рекультивации полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Каширский» в Подмосковье проводят в соответствии с графиком, сообщил глава городского округа Кашира Алексей Спасский.
В понедельник Спасский выступил с отчетом перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Темой стали итоги работы в 2017 году и планы на 2018 год.
«Полигон «Каширский» (вблизи Ожерелья) — вымученный нами проект, мы с 2013 года разрабатываем проект рекультивации. Программа 2017 года выполнена на 100%. Я не сомневаюсь, что программа 2018 года будет завершена успешно», — сказал Спасский.
Согласно графику, окончание рекультивации полигона «Каширский» намечено на середину декабря текущего года.
Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.
РИАМО: последние новости
В военных городках Подмосковья в 2018 году отремонтируют четыре ДК Брынцалов примет участие в заседании Совета законодателей России в Санкт‑Петербурге Около 50 придорожных объектов в Подмосковье привели в порядок за неделю
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение184
Саргсян подал в отставку187
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир24
Кейт Миддлтон родила33
У россиян снова попросят денег251
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:11
Журналисты вывели Расторгуева из себя
Шоу-бизнес
00:15
Шпагаты Волочковой утомили публику
Шоу-бизнес
01:00
Валерия не позвала сына на праздник
Шоу-бизнес
00:58
Галкин и Пугачева серьезно пострадали от урагана
Шоу-бизнес
02:35
Известного тенора обвинили в избиении ребенка
Шоу-бизнес Происшествия
02:17
Кейт Миддлтон родила
В мире
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение