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Промышленники ФРГ обеспокоены тарифами США
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Промышленники ФРГ обеспокоены тарифами США 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
EPA/MAURIZIO GAMBARINI
Москва, 23 апреля — «Вести. Экономика». Глава Союза немецких машиностроителей (VDMA) призвал к новой попытке соглашения о свободной торговле между Соединенными Штатами и Евросоюзом в отношении тарифов на сталь и алюминий, о которых ранее объявил президент США Дональд Трамп.
"Никто не заинтересован в эскалации торговых споров, в которых все стороны — США, Китай и Европа — проиграют в конце концов", — сказал президент VDMA Карл Мартин Велкер на торговой ярмарке в Ганновере.
Трамп объявил об установлении 25-процентных тарифов на импорт стали и 10-процентных тарифов на импорт алюминия в прошлом месяце в попытке противостоять тому, что глава Белого дома называет несправедливыми торговыми практиками.
ЕС стремится получить компенсацию от США за тарифы через Всемирную торговую организацию (ВТО).
"Президент США поднял волну своей неустойчивостью по поводу торговой политики, объявив о введении тарифов. Мы очень обеспокоены этим", — сказал Велкер, добавив, что Соединенные Штаты, похоже, отвернулись от ВТО.
Соединенные Штаты являются самым важным экспортным рынком для немецких промышленников, на которые приходится около 18 млрд евро или 11% от общего объема экспорта Германии.
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