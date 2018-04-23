Промышленники ФРГ обеспокоены тарифами США

EPA/MAURIZIO GAMBARINI

"Никто не заинтересован в эскалации торговых споров, в которых все стороны — США, Китай и Европа — проиграют в конце концов", — сказал президент VDMA Карл Мартин Велкер на торговой ярмарке в Ганновере

Трамп объявил об установлении 25-процентных тарифов на импорт стали и 10-процентных тарифов на импорт алюминия в прошлом месяце в попытке противостоять тому, что глава Белого дома называет несправедливыми торговыми практиками.

ЕС стремится получить компенсацию от США за тарифы через Всемирную торговую организацию (ВТО).

"Президент США поднял волну своей неустойчивостью по поводу торговой политики, объявив о введении тарифов. Мы очень обеспокоены этим", — сказал Велкер, добавив, что Соединенные Штаты, похоже, отвернулись от ВТО.