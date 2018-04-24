Сезон летней навигации по Москве‐реке открыли с 24 апреля

Сезон летней пассажирской навигации по Москве‐реке получил зеленый свет, сообщает телеканал «360».

Он продлится до середины ноября. Речные круизы, экскурсионные теплоходы наиболее популярны среди иностранцев. Всего будут курсировать порядка 100 теплоходов, рассказали в пресс‐службе ФГБУ «Канал имени Москвы».

Гидротехнические сооружения организации «Канал имени Москвы» уже готовы к эксплуатации. Рабочие отремонтировали железобетонные, бетонные и деревянные конструкции на 54 важных объектах.

Вместимость каждого судна варьируется от 20 до 200 человек. Цена на речной круиз осталась на прежнем уровне — от 400 до 900 рублей. На воду также выйдут известные по прошлому году речные кабриолеты с телескопической крышей. Стоимость взрослого билета составит 500 рублей.

Новые маршруты предусматривают остановки на шести-семи причалах, что улучшает возможность осмотреть город. 12 мая в Парке Горького запланирован День открытой навигации, где пройдет парад судов.