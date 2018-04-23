Маркировку Made in Russia получили 450 товаров

Российский экспортный центр (РЭЦ) по итогам прошлого года внедрил систему маркировки товаров под брендом Made in Russia, и сертификацию по ней прошли 450 наименований товаров. Об этом говорится в сообщении РЭЦ, поступившем в редакцию «РГ».

Проект Made in Russia был запущен в 2017 году, основная цель — продвижение российской продукции за рубежом. Система добровольной сертификации подтверждает безопасность продукции и страну происхождения. Каталог товаров, которые прошли процедуру, размещен на одноименном сайте проекта. www.madeinrussia.com.