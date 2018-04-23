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Маркировку Made in Russia получили 450 товаров
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Маркировку Made in Russia получили 450 товаров 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Российский экспортный центр (РЭЦ) по итогам прошлого года внедрил систему маркировки товаров под брендом Made in Russia, и сертификацию по ней прошли 450 наименований товаров. Об этом говорится в сообщении РЭЦ, поступившем в редакцию «РГ».
Проект Made in Russia был запущен в 2017 году, основная цель — продвижение российской продукции за рубежом. Система добровольной сертификации подтверждает безопасность продукции и страну происхождения. Каталог товаров, которые прошли процедуру, размещен на одноименном сайте проекта. www.madeinrussia.com.
На данный момент сертификацию прошли компании из 22 регионов России, экспорт идет в направлении 20 стран мира. Среди товарных позиций, с которыми работает РЭЦ, представлены кондитерские изделия и макароны, сухарики и мороженое, винные напитки, медицинское оборудование, слуховые аппараты, одежда и прочее.
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