Более 40 столичных стройобъектов проверит Мосгосстройнадзор с 23 по 29 апреля

Комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) проверит более 40 объектов строительства на текущей неделе — с 23 по 29 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе столичного комитета.

«Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз проверит 41 объект строительства, выполнит 365 исследований. Среди проверяемых объектов: общественно-рекреационная зона «Музейный парк» на территории Политехнического музея на Новой площади, д. 3/4; пристройка к поликлинике на 320 посещений на ул. Крылатские холмы, вл. 51; детская поликлиника №71 на 320 посещений на ул. Академика Комарова, вл. 1-3; реконструкция кинотеатра «Орбита» на проспекте Андропова, вл. 27; общеобразовательная школа на 600 учащихся в районе дер. Ликова; многофункциональный бизнес-центр «Академик» на проспекте Вернадского, вл. 41; гостиничный комплекс на ул. Комдива Орлова, вл. 1», — говорится в сообщении.

Кроме того, качество работ проверят на строительстве дороги Остафьевское шоссе в ТиНАО, а также улично-дорожной сети на территории бывшего завода ЗИЛ

«Мосгосстройнадзор совместно со специалистами Центра экспертиз («ЦЭИИС») проверит качество работ на реконструкции дублера Рублевского шоссе на западе Москвы», — добавил председатель столичного комитета О. Антосенко.

В пресс-службе уточнили, что работы ведутся в рамках проекта реконструкции ул. Крылатская, ул. Ярцевская, ул. Боженко, ул. Кубинка с выходом на Можайское шоссе (ЗАО). В ходе работ существующая проезжая часть дублера Рублевского шоссе будет расширена. Как поясняется, эксперты «ЦЭИИС» проведут испытания конструктивных слоев дорожных одежд методом отбора кернов. Будут определяться физико-механические свойства песчаного грунта. В лабораторных условиях исследуют зерновой состав грунта, коэффициент уплотнения и фильтрации.