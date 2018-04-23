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Глава Архангельска пригрозил главам округов досрочным субботником за грязь в городе
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Глава Архангельска пригрозил главам округов досрочным субботником за грязь в городе 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Лужи, ямы, грязь и оттаявший мусор стали предметом недовольства главы Архангельска. На планерке в администрации Игорь Годзиш пригрозил, что устроит досрочный субботник вместе со всеми главами округов столицы Поморья.
— Все выходные ездили по городу, где-то усилия, которые прилагаются, видны, где-то не так очевидно, что здесь работают. Масса дворов затоплены, уже высказался по Обводному, 40. Была огромная лужа и остается. То ли вы так любите и жалеете управляющие компании, то ли себя любимых, не знаю. И еще — о наличии урн на территории города. Если сегодня не появятся урны, то сколько вас тут есть во главе со мной — пойдете собирать мусор. Выходишь на Набережную — то в одном углу мусор, то в другом, — обратился к руководителям округов Игорь Годзиш.
Последствия работы «Водоканала» — щебень на дорогах — заставили главу Архангельска высказать аналогичное предложение и руководству МУПа.
— Берите метелку, идите убирайте, булыжники будут лететь в стёкла машин, в дома, — Игорь Годзиш предложил предоставить предприятию перечень особо проблемных мест.
Окончательно устранить поврежденные во время работ места на дорогах удастся только в мае.
Вы можете прислать фотографии огромных луж, ям на дорогах или мусора на почту (racheeva@corp.29.ru) или в Viber/WhatsApp по номеру телефона: + 7 964 301-54-37. Также ждём ваших сообщений в группе 29.ru «ВКонтакте».
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