Глава Архангельска пригрозил главам округов досрочным субботником за грязь в городе

Лужи, ямы, грязь и оттаявший мусор стали предметом недовольства главы Архангельска . На планерке в администрации Игорь Годзиш пригрозил, что устроит досрочный субботник вместе со всеми главами округов столицы Поморья.

— Все выходные ездили по городу, где-то усилия, которые прилагаются, видны, где-то не так очевидно, что здесь работают. Масса дворов затоплены, уже высказался по Обводному, 40. Была огромная лужа и остается. То ли вы так любите и жалеете управляющие компании, то ли себя любимых, не знаю. И еще — о наличии урн на территории города. Если сегодня не появятся урны, то сколько вас тут есть во главе со мной — пойдете собирать мусор. Выходишь на Набережную — то в одном углу мусор, то в другом, — обратился к руководителям округов Игорь Годзиш.

Последствия работы «Водоканала» — щебень на дорогах — заставили главу Архангельска высказать аналогичное предложение и руководству МУПа.

— Берите метелку, идите убирайте, булыжники будут лететь в стёкла машин, в дома, — Игорь Годзиш предложил предоставить предприятию перечень особо проблемных мест.

Окончательно устранить поврежденные во время работ места на дорогах удастся только в мае.