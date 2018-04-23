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Воронежцам рассказали, как создать бизнес без накоплений и кредитов
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Воронежцам рассказали, как создать бизнес без накоплений и кредитов 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Для того, чтобы открыть свой бизнес, не обязательно брать кредит в банке. Авторы бизнес-идей всё чаще обращаются к краудфандингу. Дословный перевод этого слова — «массовый сбор средств». В интернете существует более 20 известных платформ, которые позволяют решить вопрос поиска стартового капитала. Как создать с нуля? Мало кто знает, но фильм «28 панфиловцев», который в ходе опроса ВЦИОМ россияне назвали лучшей кинолентой 2016 года, был снят, в том числе, на народные деньги. Это потом были спонсорские вложения и грант Министерства культуры. А начиналось все с небольшого тизера, размещенного на специальной интернет-платформе. Такая схема сбора средств на реализацию проектов сегодня называется модным словом «краудфандинг». От английских «крауд» — «толпа» и «фандинг» — «вложение средств». Но примеры того, когда люди «скидывались» на важное общее дело, есть и в русской истории. Так деньги на памятник Минину и Пожарскому в Москве в 19 веке собирали всем миром. Современный краудфандинг — это еще и бизнес-инструмент. Желающим создать свое дело, теперь не обязательно идти в банк. Визажист Евгения Полянская мечтает открыть свою студию макияжа. Но стартового капитала нет. А залезать в кредиты не хочется: — Я описала свою идею, посчитала, сколько мне нужно. И, честно говоря, чудес не жду. Но я знаю, как это работает, и уверена, что найдется достаточно большое количество людей, которые меня поддержат, и я очень быстро соберу нужную мне сумму.
Итак, в основе краудфандинга идея, проект или продукт. Допустим, вы решили открыть пекарню. Просчитали смету, определили сумму, необходимую для реализации проекта. Теперь нужно выбрать краудфандинговую платформу. Разместить на ней информацию о своем проекте и объявить сбор средств. Каждый жертвователь в итоге становится инвестором. Вложивший деньги в ваш проект либо получает нефинансовое вознаграждение, например, вашу продукцию, либо становится совладельцем вашего бизнеса, либо рассчитывает получить свои деньги назад и с прибылью. Краудфандинг, говорят эксперты, идеален для финансирования малых и микропредприятий. Начальник отдела методологии и анализа рисков финансовой доступности Банка России Юрий Божор уверяет, что всё реально: 00:49 Вы не сможете собрать деньги на строительство гидроэлектростанции, но, если вам хочется открыть пекарню, если вы хотите, например, сделать там маленький футбольный клуб или что-то еще, вы вполне можете собрать на это деньги. Надо делать вещи, нужные людям, и тогда вас поддержат и вам помогут. Новые технологии современного мира дают нам возможность воплотить в жизнь любую, даже самую, казалось бы, невозможную мечту. Главное — не забывать, что для любого дела, прежде всего нужна хорошая идея. Юлия Родионова, Виктор Щеглов.
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