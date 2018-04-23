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Юбилейный KazanSummit пройдет с 10 по 12 мая
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Юбилейный KazanSummit пройдет с 10 по 12 мая 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Его подготовкой занимается Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан. На юбилейном саммите планируется проведение как новых тематических сессий, так и традиционными панелей: Казанского форума молодых предпринимателей, Конференции молодых дипломатов и делового завтрака Сбербанка.
По мнению организаторов, площадка поможет продемонстрировать экономический потенциал и инвестиционные возможности региона.
В 2017 году мероприятие посетили более 2,6 тысячи представителей 53 стран мира.
Регистрация на юбилейный KazanSummit 2018 доступна на официальном сайте мероприятия www.kazansummit.ru.
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