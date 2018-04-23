ФАС оценит качество стиральных порошков в рамках массовых проверок товаров международных брендов

«Сейчас у нас в зоне внимания появляются стиральные порошки (международных брендов — прим. Агентства «Москва»). Мы сейчас отрабатываем принцип проверок, итоги пока подводить преждевременно», — сказал А. Кашеваров.