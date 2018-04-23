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ФАС оценит качество стиральных порошков в рамках массовых проверок товаров международных брендов
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ФАС оценит качество стиральных порошков в рамках массовых проверок товаров международных брендов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Федеральная антимонопольная служба совместно с Роспотребнадзором изучит товарную линейку стиральных порошков международных брендов, продающихся на российском рынке, на соответствие качеству аналогичной продукции, распространяемой за рубежом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.
«Сейчас у нас в зоне внимания появляются стиральные порошки (международных брендов — прим. Агентства «Москва»). Мы сейчас отрабатываем принцип проверок, итоги пока подводить преждевременно», — сказал А. Кашеваров.
Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что антимонопольная служба совместно с Роспотребнадзором проводит массовые проверки товаров международных брендов, продающихся на российском рынке, на соответствие качеству аналогичной продукции, распространяемой за рубежом.
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