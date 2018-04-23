Жители края смогут бесплатно запастись валежником?

Госдума наконец-то разрешила сельчанам бесплатно запасаться «бросовой» древесиной, то есть валежником. Я правильно понимаю, что нынешним летом могу на своей телеге приехать в ближайший лесок и без затей набрать бурелома, сколько надо?

Такая самостоятельность преждевременна. До конца этого года «самостийная» заготовка ненужной «официальным» лесопользователям древесины по-прежнему чревата неприятностями. Как минимум, штрафом.

Долгий путь к поправкам

У нас нет данных, сколько земляков хотя бы в прошлом году (не говоря уж о более длительной ретроспективе) «попали» за хищение имущества, чем сейчас трактуется несанкционированная заготовка валежника. Но то, что вопрос о нём наболевший, факт. Леса изобилуют поваленными природно-погодными силами стволами и сучьями, пригодными исключительно на дрова, всё это с годами превращается в труху, но взять нельзя. То есть можно, но очень «сложносочинённым» путём (процедура отпуска валежника для граждан составляет 90 дней, а для юрлиц — 120) и не за так. И зачастую жителям лесных и лесостепных районов разрешается заготавливать дрова на деляне, весьма удалённой от села, хотя рядом — в берёзовых колках, к примеру — валежника навалом.

Сколько бы ни стенали по этому поводу наши сельчане и стоящие за ними главы, депутаты райсоветов и иже с ними, у регионов нет права править федеральные «буквы» закона. Но ещё в июне 2016 г. краевое Заксобрание в порядке законодательной инициативы внесло в Госдуму проект закона о внесении соответствующих изменений в Лесной кодекс. И проект, вместе с аналогичными предложениями ещё 4-х регионов, был отклонён. По мнению инициаторов, фактически по формальным причинам.

То, что в результате дальнейшей работы — с использованием потенциала депутатов Госдумы и сенаторов от Алтайского края — поправки «о валежнике» всё-таки были приняты, вице-спикер АКЗС, председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов , считает знаковым событием для края: «Очень важно, что мы способствовали реализации действительно народной инициативы, которая шла от людей с мест».

Не перемудрить с правилами

Упрощение заготовки валежника, помимо социального значения, имеет ещё и лесозащитное. Так, гниющие трухлявые стволы способствуют массовому распространению лесных вредителей, заболеванию ценных пород «товарного» леса.

— С этой проблемой мы в крае столкнулись несколько лет назад, — пояснял коллегам по российскому парламенту, отстаивая поправки в Лесной кодекс, депутат Госдумы, экс-спикер АКЗС Иван Лоор . — Только в 2016 году в регионе работу по локализации и ликвидации очагов массового размножения вредных организмов на землях лесного фонда мы провели на площади почти 230 тысяч гектаров, истратив на эти цели более 100 миллионов рублей только из краевого бюджета.

Ну, и конечно, буреломы, — это повышенная пожароопасность. Хотя, прогнозируют сегодня некоторые, «наплыв» граждан в леса за валежником, отнесённым к «недревесным лесным ресурсам», тоже несёт в себе пожарные риски. И это придётся иметь в виду региональным законодателям, которым предстоит принять местные правила сбора и заготовки валежника.

— Поправки приняты, но это не означает, что сегодня граждане свободно, в любое время и в любой участок леса могут поехать и там собирать валежник. Люди в сёлах нуждаются в дровах, и мы ожидаем, что объём заготовок будет большой. Поэтому, конечно, нужно установить порядок заготовок. Прежде всего, мы считаем, что необходимо предоставлять для этого лесные участки, расположенные как можно ближе к населённому пункту. Безусловно, заготовка должна идти под наблюдением лесников. И, конечно, глава поселения и органы местного самоуправления должны будут это всё организовывать, — пояснил в эфире краевого ТВ Сергей Серов.

Главное, чтобы с этим порядком не перемудрить. Чтобы не вышло, что закон разрешает, а сквозь «инструкции» не проберёшься.