Ещё
В Кремле выступили за сохранение «ядерной сделки» с Ираном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле выступили за сохранение «ядерной сделки» с Ираном 

Российская Газета 1 час назад
Москва выступает за сохранение сделки по иранской ядерной программе, альтернативы ей нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы выступаем за сохранение СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий — прим. «РГ») в нынешнем виде, и мы считаем, что пока никакой альтернативы не существует, об этом неоднократно заявлялось на самых различных уровнях", — подчеркнул Песков.
В Кремле не знакомы с сутью предложений по совершенствованию сделки или подготовке нового документа. «Мы не знаем, о чем идет речь», — заметил Песков, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, что Париж готов к работе над новым соглашением по иранскому атому.
"СВПД в нынешнем виде — это продукт филигранных и напряженных дипломатических усилий со стороны многих государств. Эти усилия заслуживают высокой оценки. Возможно ли в нынешней ситуации повторить такую успешную работу — это вопрос", — считает пресс-секретарь российского лидера. Он также напомнил о важности позиции Ирана по СВПД.
Российская Газета: последние новости
Генштаб ВС РФ: На обстрелянных США объектах в Сирии не было химоружия Уникальные фотографии напомнили о трагедии в Чернобыле Почему звонки в Беларусь дороже, чем в страны СНГ
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру415
Минтруд успокоил россиян67
В Москве ожидают новый ураган7
За С-400 выстроилась очередь54
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста25
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:30
В Москве ожидают новый ураган
Погода Новости Москвы
02:13
Что общего у протестов в Ереване и киевского Майдана
Кавказ Политика
00:19
Стало известно о погоде в Москве
Общество Новости Москвы
00:41
Макаки отомстили наглому туристу
Общество Происшествия
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
03:42
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста
Шоу-бизнес
00:39
«Нафтогаз» пригрозил полномасштабным конфликтом с РФ
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение