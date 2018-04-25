В Кремле выступили за сохранение «ядерной сделки» с Ираном 

Москва выступает за сохранение сделки по иранской ядерной программе, альтернативы ей нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы выступаем за сохранение СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий — прим. «РГ») в нынешнем виде, и мы считаем, что пока никакой альтернативы не существует, об этом неоднократно заявлялось на самых различных уровнях", — подчеркнул Песков.
В Кремле не знакомы с сутью предложений по совершенствованию сделки или подготовке нового документа. «Мы не знаем, о чем идет речь», — заметил Песков, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, что Париж готов к работе над новым соглашением по иранскому атому.
"СВПД в нынешнем виде — это продукт филигранных и напряженных дипломатических усилий со стороны многих государств. Эти усилия заслуживают высокой оценки. Возможно ли в нынешней ситуации повторить такую успешную работу — это вопрос", — считает пресс-секретарь российского лидера. Он также напомнил о важности позиции Ирана по СВПД.