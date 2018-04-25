В Кремле выступили за сохранение «ядерной сделки» с Ираном

Москва выступает за сохранение сделки по иранской ядерной программе, альтернативы ей нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Мы выступаем за сохранение СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий — прим. «РГ») в нынешнем виде, и мы считаем, что пока никакой альтернативы не существует, об этом неоднократно заявлялось на самых различных уровнях", — подчеркнул Песков.

В Кремле не знакомы с сутью предложений по совершенствованию сделки или подготовке нового документа. «Мы не знаем, о чем идет речь», — заметил Песков, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, что Париж готов к работе над новым соглашением по иранскому атому.