На Камчатке на месторождении золота погиб вахтовик из Алтайского края 

Житель Алтайского края, который работал вахтовым методом, погиб на золотоносном месторождении в Камчатском крае, сообщает региональный СКР.
Погибший работал проходчиком на месторождении «Асачинское» Елизовского района. Днем 20 апреля он находился в штольне, где проходили работы по прокладке вентиляционно-ходовой выработки. Установлено, что мужчина сорвался с 40-метровой высоты и погиб.
Следователи осмотрели место происшествия и изъяли документацию предприятия для изучения. Будут установлены ответственные за безопасность работников на производстве.