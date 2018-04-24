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На Камчатке на месторождении золота погиб вахтовик из Алтайского края
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На Камчатке на месторождении золота погиб вахтовик из Алтайского края 

АиФ — Алтай 28 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Житель Алтайского края, который работал вахтовым методом, погиб на золотоносном месторождении в Камчатском крае, сообщает региональный СКР.
Погибший работал проходчиком на месторождении «Асачинское» Елизовского района. Днем 20 апреля он находился в штольне, где проходили работы по прокладке вентиляционно-ходовой выработки. Установлено, что мужчина сорвался с 40-метровой высоты и погиб.
Следователи осмотрели место происшествия и изъяли документацию предприятия для изучения. Будут установлены ответственные за безопасность работников на производстве.
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