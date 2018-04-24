На Камчатке на месторождении золота погиб вахтовик из Алтайского края

Погибший работал проходчиком на месторождении «Асачинское» Елизовского района. Днем 20 апреля он находился в штольне, где проходили работы по прокладке вентиляционно-ходовой выработки. Установлено, что мужчина сорвался с 40-метровой высоты и погиб.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли документацию предприятия для изучения. Будут установлены ответственные за безопасность работников на производстве.