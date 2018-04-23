Песков ответил на вопрос о поставках С-300 в Сирию

«Не буду сейчас никак комментировать. Я лишь еще раз напомню вам заявление, которое сделал президент [ РФ Владимир] Путин после нанесения ракетного удара по суверенной стране в нарушение основ международного права. Собственно, ракетный удар — он и так изрядно ухудшил атмосферу вокруг Сирии и сирийского урегулирования. Был нанесен большой урон международному праву и духу сотрудничества в плане поисков политического урегулирования», — сказал представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос о риске ухудшения отношений России с другими странами в связи с возможной поставкой С-300 в Сирию.

Ранее в понедельник газета «Коммерсантъ» сообщила, что вопрос о передаче сирийской армии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» практически решен. По данным издания, ЗРК планируется передать Дамаску на безвозмездной основе в рамках оказания военно-технической помощи.

20 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы больше нет моральных обязательств, не позволяющих поставлять вооружение в Сирию.