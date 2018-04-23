Почему Англия обязана России

В XV веке, как писал историк, «изумлённая Европа обнаружила у своих границ огромное и сильное государство — Московию». Дружбы русского государя искали многие европейские монархи, ведь она сулила выгодную торговлю и возможный союз против мусульманской грозы. Несмотря на это, Англия «открыла» для себя Россию совершенно неожиданно.

На пути в Китай

Португалию. Англичане, к XVI веку добившиеся неплохих успехов в кораблестроении и мореплавании, искали короткие пути в Китай, Индию и Персию . Одним из таких предпринимателей из Альбиона был Ричард Ченслор, основавший со своими компаньонами предприятие под длинным названием «Мистерия и компания торговцев авантюристов для открытия регионов, доминионов, островов, и места неизвестных». Три корабля, нанятые этой компанией, вышли из Лондона 10 мая 1553 года в поисках «северного пути в Китай». Купцами двигал и соревновательный интерес: их целью было потеснить тогдашних монополистов, Испанию

Однако холодные моря не благоприятствовали английским предпринимателям. В шторм, разразившийся у Лофотенских островов, корабль Ченслора потерял из виду два других судна. Оставшиеся без «Эдуарда Бонавентуры» Ченслора, глава экспедиции, Уиллоби, достиг Баренцева моря и Новой земли, после чего повернул на юг и решил зазимовать в губе реки Варзина. Экипажи двух кораблей не пережили тяжёлой зимы.

Судьба же Ричарда Ченслора вывела его в Белое море, где корабль благополучно вошёл в Двинский залив. В Холмогорах купца представили русскому воеводе, и тот, не задумываясь, направил англичанина в Москву к русскому царю. Так английский «гость» неожиданно для себя сделался первым послом Англии в России.

Московская компания

Иван Васильевич благосклонно принял Ченслора в Москве, показал ему столицу и рассказал о новых успехах своего государства: в 1552 году русские войска овладели Казанью , и теперь готовились к походу на Астрахань

Перспективы того, что этот важный форпост на пути в Персию и Индию окажется в руках Московии немало обрадовала предприимчивого Ченслора. Он передал государю письма юного короля Эдуарда VI, предусмотрительно написанные на разных языках. Царь написал английскому монарху ответное письмо, в котором разрешал английским купцам торговать в Московии. Весной 1554 года Ченслор повез благие вести на родину через всю Европу.

В Англии на тот момент уже был новый монарх. Королева Мария Тюдор выдала патент на торговлю с Московией для компании «Mystery…», которая теперь называлась просто, «Muskovy Company», или «Московская компания». Предприятие находилось под защитой английской короны, и теперь получала право не только вести дела с Московией, но и бороться с другими иностранными конкурентами на территории страны, а также налаживать через её территорию торговлю с Китаем, Индией и Персией.

Новые привилегии

В 1555 уже знакомый нам Ричард Ченслор снова предстал перед московским государем. Иван IV выдал англичанам льготные грамоты, разрешавшие вести свободную и беспошлинную торговлю оптом и в розницу на территории страны. Компании разрешалось открыть представительства в Холмогорах и Вологде . Благоволивший к иностранным гостям царь даже подарил англичанам двор в Москве, расположившийся в Москве у церкви Святого Максима.

Компании также разрешалось вести свой собственный суд, однако, споры с русскими купцами решались с участием царского казначея. Все эти привилегии позволили «Московской компании» занять положение монополиста на русском рынке: по степени влияния на торговые дела с ней не могло соперничать ни одно иностранное предприятие.

Для развития отношений с Англией Иван Васильевич направил в Лондон вместе с Ченслором своего посла, дьяка Посольского приказа Осипа Непею. Путешествие закончилось трагически для Ченслора: этот переживший столько опасностей мореплаватель и предприниматель погиб в кораблекрушении у берегов Шотландии. Осип Непея же спасся и провел успешные переговоры с английской королевой.

Грандиозные успехи

Новый английский представитель, Дженкинсон, привёз в Москву немало подарков, в числе которых были и живые лев и львица. Но главным для московского царя были все же английские специалисты: врачи и мастера горного дела. Все это позволило англичанам упрочить своё положение и заняться новой задачей: поиском торговых путей в восточные страны.

Обнаружив, что традиционные караванные пути через Бухару больше не действуют, а Персия покупает европейские товары через Турцию , «Московская компания» решила сосредоточиться на освоении русского рынка. Теперь англичане, получив дополнительную защиту своего монарха, могли монополизировать торговлю через русский север. Действительно, через Двинский залив, огибая берега Швеции Норвегии , в Англию потянулись торговые караваны.

Англичане торговали беспошлинно, однако согласно старинному обычаю право первой совершать у них закупки имела государева казна. Превосходное положение на русском рынке позволило использовать «ножницы цен», завышая их на английские товары и занижая на русские. Безнаказанные спекуляции торговцев из Альбиона не могли не вызвать недовольство русского купечества: на поведение английских «гостей» послу Дженкинсону жаловался Иван Грозный

Недовольство достигло предела, когда царь заставил англичан платить половину пошлины, кроме того, компании разрешалось вести торговлю в Казани и Астрахани только с разрешения государя. После окончания Ливонской войны, когда Московия утратила возможность вести торговлю с Европой через Прибалтику, все иноземные купцы получили возможность на равных правах торговать на русском севере.

Эта мера не могла понравиться «Московской компании»: теперь переговоры о возвращении монополии они вели с новым царём, Фёдором Иоанновичем. В 1587 компания вернула это право, которое сохранялось вплоть до правления царя Алексея Михайловича.