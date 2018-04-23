5-6 июня в Краснодаре состоится международный бизнес-форум по управлению «Как развивать бизнес сейчас» 

В одном зале соберутся более 1 000 предпринимателей, известные бизнесмены и амбициозные люди, которые хотят обогнать своих конкурентов и стать лидером рынка.
На одной сцене выступят 10 признанных спикеров мира, которые не только поделятся своим опытом и знаниями, но ещё и дадут готовые кейсы и полезные советы для построения эффективной структуры управления бизнесом и его масштабирования в условиях жесткой конкуренции. ;
Ведущие спикеры:
Ицхак Адизес — эксперт в области управления. Входит в ТОП-5 самых влиятельных бизнес-консультантов мира.
Крис Тан — один из создателей «малайзийского экономического чуда» (рост ВВП страны на 50% за 7 лет).
Джеффри Лайкер — исследователь производственной системы Toyota, автор книги «Дао Toyota».
Что еще Вас ждет?
Уникальная панельная дискуссия на тему «Что важнее в бизнесе: система или человек?».
В панельной дискуссии участвуют:
Аверкин Игорь — Генеральный директор ООО «Лидер» (OZ МОЛЛ);
Алексей Пшеничный —Член Совета директоров ЗАО «Тандер» (Магнит);
Владимир Кусакин— Президент компании «BusinessForward» и другие.
Место проведения: г. Краснодар, ул. Пригородная 24, конференц-зал комплекса «ЧЕМПИОН».
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