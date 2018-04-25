Три депутата гордумы Нижнего Новгорода вышли из составов постоянных комиссий 

Три депутата городской думы вышли из составов постоянных комиссий. Изменения в соответствующее решение было принято в ходе заседания сегодня, 25 апреля.
Как сообщил председатель городской думы Дмитрий Барыкин, депутат Михаил Кузнецов подал заявление о выходе из состава комиссии по местному самоуправлению. Напомним, он продолжает возглавлять комиссию по экологии. Депутат Игорь Нагорный освобожден от обязанностей члена комиссии по социальной политике.
Кроме того, в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Олега Сорокина, он автоматически покинул комиссию по экологии.
Напомним, результаты голосования депутатов городской думы будут открытыми и поименными.