Три депутата гордумы Нижнего Новгорода вышли из составов постоянных комиссий

Три депутата городской думы вышли из составов постоянных комиссий. Изменения в соответствующее решение было принято в ходе заседания сегодня, 25 апреля.

Кроме того, в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Олега Сорокина , он автоматически покинул комиссию по экологии.

Напомним, результаты голосования депутатов городской думы будут открытыми и поименными.