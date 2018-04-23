В Казани разработали приложение, блокирующее музыку у железной дороги

Парень установил на смартфон приложение «Сэйф Трэйн», или, говоря по-русски, «Безопасный поезд». Живет рядом с железной дорогой, вот и решил перестраховаться.

"Когда я иду, у меня музыка в ушах, я вообще ничего не слышу, а это приложение начнет кричать, и я пойму, что что-то не так", — говорит он.

По сути, это приложение — очередная напоминалка, что рядом опасность. По данным за прошлый год, на железной дороге в России погибло более тысячи семисот человек, сто сорок пять из них — дети.

Самое опасное на железной дороге — если человек идет в наушниках, тем более, если звучит любимая песня: можно потеряться и в пространстве, и в реальности, а это приложение при приближении к железной дороге включит резкий звук, который и спасет жизнь.

Приложение придумали два человека. Один из них — Тимур Кадыров, потомственный железнодорожник, работает старшим электромехаником. Он говорит, что давно думал, как обезопасить детей и дать возможность родителям контролировать ребенка с помощью телефона. Приложение позволяет нарисовать маршрут движения человека в течение дня.

"Можно ввести номер телефона и получать уведомления. Если, например, ребенок подошел к железной дороге, придет смс, если будет попытка отключения приложения, придет смс", — рассказывает Тимур Кадыров.

Приложение не требует наличия интернета, но обязательно должна быть включена геолокация, тогда, говорят разработчики, спутник найдет вас в любой точке страны. Журналисты РЕН ТВ решили проверить «Безопасный поезд» не только в Казани . В Москве устроили настоящее испытание приложению, но и во время звонка, и во время просмотра фильма, и при подъеме на высоту резкий звук появлялся всегда.

Приложение только появилось и абсолютно бесплатно. Несмотря на то, что у него пока что всего пятьдесят скачиваний, разработчики уверены, что оно будет востребовано и спасет не одну жизнь, ведь вся Россия в паутине железных дорог.