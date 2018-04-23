Бумаги En+ обновили исторический минимум на Московской бирже 

Стоимость глобальных депозитарных расписок энергетической компании Олега Дерипаски En+ Group на Московской бирже в понедельник уменьшилась до очередного минимального значения, свидетельствуют данные торговой площадки.
В 12:32 расписки En+ торговались по исторически низкой цене в 293 руб. за бумагу (-16% к закрытию предыдущих торгов). Расписки производителя алюминия UC Rusal закончили торги на Гонконгской бирже на отметке 1,52 гонконгских доллара за бумагу, на Московской бирже расписки компании торгуются по цене 23,19 руб. — также вблизи минимальных значений.
Капитализация En+ и UC Rusal начала падать после 6 апреля, дня объявления против компаний новых американских санкций. В черный список минфина США попали En+, UC Rusal и другие компании Дерипаски, а также сам миллиардер.