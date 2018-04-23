Ещё
Бумаги En+ обновили исторический минимум на Московской бирже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
У россиян снова попросят денег
У россиян снова попросят денег

Бумаги En+ обновили исторический минимум на Московской бирже 

Ведомости 32 минуты назад
Стоимость глобальных депозитарных расписок энергетической компании Олега Дерипаски En+ Group на Московской бирже в понедельник уменьшилась до очередного минимального значения, свидетельствуют данные торговой площадки.
В 12:32 расписки En+ торговались по исторически низкой цене в 293 руб. за бумагу (-16% к закрытию предыдущих торгов). Расписки производителя алюминия UC Rusal закончили торги на Гонконгской бирже на отметке 1,52 гонконгских доллара за бумагу, на Московской бирже расписки компании торгуются по цене 23,19 руб. — также вблизи минимальных значений.
Капитализация En+ и UC Rusal начала падать после 6 апреля, дня объявления против компаний новых американских санкций. В черный список минфина США попали En+, UC Rusal и другие компании Дерипаски, а также сам миллиардер.
Ведомости: последние новости
Тулеев объявил о скором уходе из политики Быстринский ГОК отгрузил первую партию медного концентрата в Китай Чемезов предложил Рогозину обанкротить и передать «Ростеху» Курганмашзавод
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57475
У россиян снова попросят денег94
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»227
Модель Playboy обокрали в Подмосковье16
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение