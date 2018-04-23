Московские квартиры теряют покупателей

В феврале и марте 2018 года москвичи снизили активность на вторичном рынке жилья из-за политической напряженности в мире и санкций против России , сообщает «Инком»

По мнению специалистов агентства недвижимости, прогнозировавшийся ими же ежемесячный 10-15-процентный рост спроса на вторичном рынке Москвы не состоялся из-за эскалации военного конфликта в Сирии , ухудшения отношений России с Западом и скачков курса рубля.

В связи с этим «вторичка» столицы не досчиталась около 15% потенциальных покупателей, отложивших покупку на неопределенный срок.

Более того, специалисты «Инком» прогнозируют новые политические и экономические «осложнения», в том числе из-за приближающегося чемпионата мира по футболу в России, и, соответственно, еще большую «просадку» сделок на вторичном рынке недвижимости.