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Московские квартиры теряют покупателей
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Московские квартиры теряют покупателей 

Рамблер 34 минуты назад
В феврале и марте 2018 года москвичи снизили активность на вторичном рынке жилья из-за политической напряженности в мире и санкций против России, сообщает «Инком».
По мнению специалистов агентства недвижимости, прогнозировавшийся ими же ежемесячный 10-15-процентный рост спроса на вторичном рынке Москвы не состоялся из-за эскалации военного конфликта в Сирии, ухудшения отношений России с Западом и скачков курса рубля.
В связи с этим «вторичка» столицы не досчиталась около 15% потенциальных покупателей, отложивших покупку на неопределенный срок.
Более того, специалисты «Инком» прогнозируют новые политические и экономические «осложнения», в том числе из-за приближающегося чемпионата мира по футболу в России, и, соответственно, еще большую «просадку» сделок на вторичном рынке недвижимости.
В конце декабря СМИ сообщали, что Центральный банк опасается возникновения «пузыря» на ипотечном рынке России и готов принять меры, чтобы избежать его. В ЦБ боятся возникновения в стране условий, которые привели к кризису 2008 года в США. Основанием для опасений Центробанка стал план Агентства по ипотечному жилищному кредитованию нарастить к 2020 году сумму таких займов до 10 триллионов рублей. Одной из мер может стать ужесточение требований к кредитам, которые подразумевают первоначальный взнос менее 20%.
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