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Спортивный комплекс с бассейном появится в южном районе Москвы
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Спортивный комплекс с бассейном появится в южном районе Москвы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: MosDay.ru
В Москве откроется спортивный комплекс с бассейном площадью 2 546 квадратных метров. Новый объект возведут в районе Орехово‐Борисово Южное в третьем квартале этого года. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».
В настоящее время строители завершают фасадные работы и внутреннюю отделку помещений. Продолжается перекладка инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей территории
— глава московского Департамента строительства Андрей Бочкарев.
Двухэтажное здание будет вмещать в себя бассейн с шестью дорожками, размером 25 на 11 метров, зал для силовой подготовки и зону отдыха. Кроме того, в спорткомплексе оборудуют медицинский кабинет, лабораторию анализа воды, технические помещения, а также комнату для дежурного тренера.
В новом спорткомплексе «Метеор» имени Елены Донской в Балашихе открылся бассейн для массового посещения. В комплексе, который открыли в этом году, также есть тренажерный зал, залы аэробики и единоборств, зал командных видов спорта и другие.
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