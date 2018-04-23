Город — для людей или рекламы? Бизнес не хочет согласовывать вывески

Что всегда удивляло в Томске или Красноярске — отсутствие или малое количество рекламы на главных и исторических улицах.

В вечном противостоянии городских властей и бизнеса там побеждали первые. Сохранение облика старых сибирских городов оказывалось сильнее стремления закрыть архитектурные памятники баннерами с призывами покупать. Возможно, возмущение горожан, чтящих историю, не позволяло чиновникам давать «зелёный свет» на переделку исторических мест в большой базар.

Три года усилий

Барнауле долгое время царила полная свобода самовыражения и размещения уличной рекламы. За пёстрым ковром призывов, цифр и скидок внешний облик краевого центра полностью терялся, горизонт и перспектива не просматривались.

Только три года назад город сказал своё первое робкое «хватит». Началось прореживание числа так любимых барнаульским бизнесом билбордов — рекламных щитов 3 на 6 метров, и освобождение фасадов зданий. В 2015 году появилось постановление о порядке согласования вывесок. В нём фасад признавался первичным по отношению к вывескам, а реклама на фасадах была ограничена. Вывески не должны были перекрывать архитектурные элементы, размещение допускалось на единой горизонтальной оси.

В 2017 году зачистка города от рекламы продолжилась — вышли два новых постановления, которые, в том числе, ввели понятие информационной конструкции, отличной от вывески предприятия. Они вызвали критику со стороны бизнеса. Указывалось, в частности, что бизнес два года приспосабливался к требованиям 2015 года, тратил деньги, разрабатывал новый дизайн — и вот вновь нужно всё пересматривать, тратить время, деньги и нервы.

Итогом общественной дискуссии стало то, что уже в этом году администрация города разработала проект изменений в ранее принятое постановление от 17 декабря 2017 года. Проект прошёл визирование у городских служб и сейчас изучается прокуратурой

В поправках понятие «информационная конструкция» получило расшифровку. Теперь это «средство размещения информации, являющееся объектом благоустройства и содержащее общественно полезную информацию о наименовании или виде деятельности юридических лиц, не носящее рекламного характера». Она не идентична вывеске. «Основной задачей информационной конструкции является информирование неограниченного круга лиц о месте нахождения организации» — говорится в проекте постановления.

Надо сказать, разделение вывески и информационной конструкции не нравится барнаульскому бизнесу и рекламщикам. Вывеска, на которой по закону должна быть размещена информация о названии организации и режим работы — вещь обязательная, и её размещение не нужно согласовывать. А вот остальное, что лепится на здание, необходимо согласовывать. В текущих реалиях — с собственником здания. Если это многоквартирный дом — то со всеми собственниками жилья, которые являются совладельцами здания.

По словам архитектора Сергея Боженко, у вывески и информационной конструкции — разные функции. Вывеска даёт минимум необходимой информации для тех, кто стоит у двери — это архитектура на уровне глаз. А информационная конструкция, как правило, крупномасштабная и позволяет определить место объекта в городской среде. Она рассчитана на восприятие издалека. Это сложившаяся практика, опыт с опорой на здравый смысл.

Границы возможного

Также городской проект изменений содержит перечень причин, по которым предпринимателю могут отказать в монтаже информационной конструкции.

Предполагается, что информационные конструкции могут размещаться только на плоских участках фасадов зданий, свободных от архитектурных элементов — между первым и вторым этажами. Информационная конструкция может иметь внутреннюю подсветку с приглушённым и не мерцающим светом, не создающим прямых направленных лучей в окна жилых помещений.

Не допускается размещение информационных конструкций на перилах, ограждениях, балконах, шлагбаумах. Не допускается их крепление непосредственно на фасад, без зазоров для вентиляции, баннеры и наклейки тоже запрещены — это портит фасад зданий — примеров тому в городе достаточно, даже на красной линии, на исторических зданиях.

Не допускается размещение информационных конструкций на архитектурных деталях фасадов, в том числе на колоннах, пилястрах, орнаменте, лепнине. Пункт, казалось бы, очевидный, но его пришлось прописать из-за рекламы на колонах исторического здания на Демидовской площади.

Не допускается размещение информационных конструкций в виде электронных носителей, бегущих строк. Также не допускается полное или частичное перекрытие оконных и дверных проёмов и знаков адресации.

Правда, по мнению депутата барнаульской городской думы, председателя координационного совета предпринимателей при администрации города Барнаула Юрия Ряполова , запрет на экраны, табло, бегущие строки не должен быть повсеместным. В мире практика их использования существует, а в некоторых местах города, которые не освещаются ночью, таких, к примеру, как проезд Южный — мигающим табло и бегущим строкам были бы рады все пешеходы — можно будет ходить, не спотыкаясь.

Регламент, а не запрет

Отдельный, вызывающий неудовольствие бизнеса, запрет касается недостроенных, не сданных в эксплуатацию зданий. Там что-то вывешивать и крепить тоже нельзя, потому что юридически у таких зданий нет собственника, а есть только инвестор — спросить за нарушение не с кого.

Бизнес Барнаула просит не бороться с рекламой так, чтобы вместе с нею в городе зачистили и тех, кто её делает, кому она позволяет привлекать клиентов. Администрация Барнаула уверяет, что проект изменений — не надгробный камень для бизнеса, а всего лишь ступенька к общественно приемлемым формам его ведения. С позицией города согласна и доцент кафедры связей с общественностью и рекламы АлтГУ Лада Шевкунова, которая считает, что грамотные правила оформления и размещения рекламы и информационных конструкций — это коридор возможностей для предпринимателей. И благо для города, который пережил полтора десятилетия хаотичного развития рекламы без чётких регламентов, с уклоном в гигантизм.

Мнение власти

Сергей Боженко , заместитель по архитектуре председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула:

— Сколько раз за последние 20 лет фасады в городе были обезображены? Чисто художественные решения были выполнены на очень низком уровне, а рекламные организации закрывали на это глаза, продавая заказчику халтуру.

Документы, которые принимает город, многим не нравятся. Но это реакция администрации города на ту вакханалию рекламы, которая в нашем городе, как и остальных городах Сибири, цвела буйным цветом. И сейчас нужно с двух сторон сблизиться и найти оптимальное решение — и для заказчика, и для подрядчика, и для чиновника, который вынужден отвечать за внешний облик города. И регулирование без запретов невозможно.

При этом администрация города открыта для диалога. Мы на пустом месте создаём законодательство по этой проблеме. У нас была делегация из Новосибирской области , им понравились наши попытки создать такое законодательство. Мы, по Сибири, не в хвосте процесса регулирования рекламы плетёмся.

Мнение экспертов

Юрий Пургин, бизнесмен:

— Ограничения уместны для очень важных зданий и сооружений, которые являются историческими памятниками, на «красных линиях», особого значения. Но в любом случае реклама развивается так, что всегда будут какие-то идеи, которые выйдут за рамки строго прописанных норм и правил. Решение придётся принимать ситуативно, но тут не видно возможностей для принятия такого решения.

Есть стандарт, и любое оригинальное решение будет явно не вписываться в него. Может быть, мы совершаем ошибку, устанавливая жёсткие стандарты относительно всех конструкций и сооружений, которые могут быть. Многое можно придумать, что не впишется в норму, но будет гармонировать с лицом города, будет оригинальным. Детальное описание того, что не разрешено, ведёт к тому, что всё будет зависеть от конкретного исполнителя.

Любая жёсткая регламентация ведёт к потере смысла. Детальные инструкции всегда мешают, тем более что речь идёт о серьёзной художественной составляющей. Ограничения ведут к серости и убогости. А мы должны делать город удобным для бизнеса.

— Информационные конструкции разместить законно невозможно — хотя бы один жилец будет всегда против. Хорошо, если бы была такая структура, которая понимала, как надо делать, возглавляемая талантливым художником. И с ней бы всё и согласовывалось, с ней бы советовались. Давайте заставим профессионалов делать город красивым, а не рассчитывать на художественный вкус жильцов конкретного дома.