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«Родительское сообщество Татарстана» требует проверить деятельность Фарида Мухаметшина
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«Родительское сообщество Татарстана» требует проверить деятельность Фарида Мухаметшина 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
Представители Общественного объединения «Родительское сообщество Татарстана» (РоСТ) направили обращение премьер-министру России Дмитрию Медведеву в связи с высказываниями председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина. В обращении родители настаивают, что Мухаметшин «разжигает межнациональную рознь», тем самым, «подрывая авторитет партии „Единая Россия“. Составители обращения недовольны сказанным Мухаметшиным в интервью ТАСС. Председатель Госсовета РТ заявил, что добровольное изучение татарского языка раскололо общество. „Я думаю, что надо добровольность убрать вот эту, она расколола и забила клин между русскими и татарами“, — сказал спикер. Авторы письма просят провести проверку деятельности Фарида Мухаметшина, пишут „Idel. Реалии“, публикуя текст послания.
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