Глава Севастополя потребовал проверить данные проекта генплана города

СЕВАСТОПОЛЬ , 24 апреля. / ТАСС /. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников потребовал перепроверить данные проекта генплана города, в частности, он поставил под сомнение предложение разработчиков об изменения целевого назначения земель. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства Севастополя по итогам совещания по проекту генплана.

В мае прошлого года первоначальный проект генплана Севастополя представили на публичных слушаниях, тогда жители города подали около 11 тыс. обращений о корректировке документа. В результате проект генплана отправили на доработку, а процесс его принятия и утверждения приостановили.

"Представленный разработчиками, Институтом генплана Москвы , доработанный проект генерального плана Севастополя требует повторной детальной проверки внесенных в него данных", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на совещании Овсянников поставил под сомнение предложения об изменении целевого назначения земель, используемых для ведения сельхоздеятельности, размещения производств, а также земель, относящихся к особо охраняемым природным территориям. В некоторых случаях разработчики предложили изменить целевое назначение земель для их жилой застройки.

"Развивать строительство жилья необходимо, но где будут работать люди? Даже если мы сегодня видим, что промышленная площадка не используется по назначению, это не значит, что нужно менять назначение территории — нужно искать инвестора", — цитирует пресс-служба Овсянникова.

По мнению главы города, в проекте генплана просматривается и коммерческий интерес разработчиков документа. «Как вы объясните, что институт „Урбаника“, один из соавторов генплана города, одновременно является комплексным соисполнителем строительства коттеджного поселка и школы в селе Широком? На каком основании вы предлагаете перевести 490 га в Байдарской долине под жилую застройку? Возможно, здесь прослеживается интерес частной коммерческой структуры», — заметил он.

История вопроса

Действующий генплан Севастополя датируется 2005 годом, его принятие не сопровождалось публичными обсуждениями. Сейчас власти вынесли проект документа на суд общественности, и первые публичные слушания по проекту состоялись в первой половине мая 2017 года.

Тогда жители города раскритиковали предложенный проекта. Большинство замечаний касалось того, что разработчики изменили функциональное назначение земель, где уже находятся участки, выданные под индивидуальную жилую застройку, садоводческие товарищества, гаражные кооперативы. Люди высказали опасения, что из-за изменения назначения земель они лишатся своей недвижимости или не смогут построить дома там, где им уже это ранее было разрешили.

Представители власти и разработчиков документа заверили горожан, что этого не произойдет, кроме того, они готовы рассмотреть каждый такой случай и внести корректировки. Позже власти заявили, что процесс принятия генплана остановлен, а сам документ направлен на доработку.