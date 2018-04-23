В Саратове назвали дороги, подлежащие ремонту в 2018 году 

Губернатор Саратовской области потребовал в кратчайшие сроки начать ремонт федеральной трассы Саратов — Озинки.
В областном Правительстве на совещании с представителями профильных министерств и ведомств Валерий Радаев заявил о том, что саратовцы должны знать о старте работ, посетовав на то, что, к примеру, в Лысых Горах жители не знают о планах дорожников на текущий год.
Напомним, что в апреле в Лысых Горах прошел санкционированный сход жителей, где люди выразили опасение, что водители единственного автобусного маршрута откажутся возить их по бездорожью.
— Это большая недоработка, сказал губернатор. — Ведь мы взяли на себя обязательство отремонтировать одну из самых сложных дорог, соединяющую райцентр и окраину — село Невежкино.
По мнению главы региона, профильный министр должен проконтролировать ремонт дорог, на состояние которых чаще всего жалуются жители области. В список попали дороги в поселке Студгородок, и подъезд к реабилитационному центру в Ленинском районе Саратова. На Тархова будет отремонтировано 11 километров дорожного полотна.
Преобразиться должны участки и от трассы Сызрань — Саратов до станции Урбах, от железнодорожного переезда у станции Урбах до развилки на Новоузенск.