NBCUNIVERSAL, FOX, TURNER И VIACOM ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В РАБОТЕ НАД СТАНДАРТАМИ ПРЕМИАЛЬНОЙ ВИДЕОРЕКЛАМЫ

Четыре крупнейших американских вещателя США NBCUniversal, Fox, Turner и Viacom — объявили о сотрудничестве для развития новых платформ автоматизированных закупок, усовершенствования форматов и кросс-платформенных измерений.

Компаниям в совокупности принадлежит более половины ТВ-инвентаря в кабельном и эфирном вещании в США. Они заявляют, что теперь смогут удовлетворить потребности рекламодателей в более гибких решениях для объединения широкого ассортимента премиального видео с расширенными возможностями современной инновационной рекламы.

Новый этап развития ожидает NBCUniversal Audience Studio с возможностями в области данных в комбинации со стандартизированными данными OpenAP, консорциума тв-паблишеров, созданного в 2016 году компаниями Fox, Viacom и Turner и предлагающего таргетирование между паблишерами и независимое размещение рекламы для расширенной аудитории. В частности, NBCUniversal лицензирует для OpenAP свой актив Audience Graph, представляющий собой единое централизованное хранилище данных об аудитории для оценки ее интересов и использования при оптимизации медиапланирования, как и Data Sync, эта масштабируемая облачная инфраструктура данных, сопоставляющая информацию клиентов и агентств с различными сегментами аудитории.

Рекламодатели и агентства, используя OpenAP, смогут теперь для целей планирования специальных рекламных кампаний воспользоваться решением NBCUniversal Audience Studio, содержащего неперсонифицированную информацию о ТВ-просмотрах от Comcast. Это создаст наборы данных, которые сейчас доступны пользователям платформы OpenAP. Помимо линейной оптимизации, компании заявляют об объединении усилий в разработке инструментов на базе API, стандартизированных измерительных возможностей, адресной рекламы и кросс-платформенных рекламных технологий.

Делая заявление, Кришан Бхатиа, исполнительный вице-президент по операционной деятельности и стратегии NBCUniversal, отметил: «Последние четыре года мы посвятили разработке лучших инструментов для индустрии, чтобы рекламодатели могли лучше таргетировать маркетинговые компании на желаемую аудиторию. Мы рады предложить возможности Audience Studio всей отрасли и поделиться нашими технологиями для развития всего бизнеса в целом».

В совместном заявлении Президент Fox по рекламным доходам Джо Марчиз, Президент Turner по рекламным продажам Донна Спесиале и глава направления маркетинга и партнерских решений Viacom Син Моран, прокомментировали, что «OpenAP было создано с явной целью: объединить игроков индустрии для развития экспертизы, эффективности и результативности рекламы. Присоединение NBCUniversal к консорциуму OpenAP — дает всем нам возможности аккумулировать усилия в развитии таргетированной рекламы, на данном этапе закладывая фундамент для будущих инноваций».

ИСТОЧНИК: RAPID TV News