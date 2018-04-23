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СМИ: тела трех одиноких женщин найдены в Набережных Челнах
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СМИ: тела трех одиноких женщин найдены в Набережных Челнах 

360tv.ru 2 часа назад
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела трех пожилых женщин без признаков насильственной смерти в разных жилых комплексах в Набережных Челнах. Причины смерти назовут судмедэксперты. Об этом сообщила газета «Челнинские известия».
64-летнюю женщину нашла ее знакомая, которая пришла навестить приятельницу. Оказалось, что труп пролежал в помещении уже 15 суток и начал разлагаться.
В другом районе города москвич, который приехал навестить 55-летнюю сестру, обнаружил свою родственницу бездыханной. Она скончалась за пять суток до обнаружения.
В третьем случае, 51-летняя женщина умерла за 12 часов до того, как соседка, пытавшаяся связаться с ней, вызвала спасателей.
Тело 13-летнего мальчика, который пропал в Курганской области, нашли спустя пять месяцев. Подросток провалился под лед, когда спасал собаку. 21 апреля егерь обнаружил утопленника в русле реки Исеть у села Верхозино. Следы насильственной смерти на трупе отсутствовали. Точную причину гибели ребенка установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.
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