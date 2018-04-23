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В Оренбурге с субботы начнут работать дачные автобусы
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В Оренбурге с субботы начнут работать дачные автобусы 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге дачные автобусу начнут перевозить огородников до их участков 28 апреля.
Начальник управления пассажирского транспорта администрации города Дмитрий Анисимов на брифинге рассказал, что по итогам аукциона дачными первозками будет заниматься МКП «Оренбургские пассажирские перевозки». В прошлом году МКП «ОПП» обслуживало 35 садоводческих маршрутов, а остальные 6 — частные перевозчики.
Проезд для дачников будет стоит 17 рублей. Льготные категории граждан федерального и регионального регистров для поездок в садоводческом сообщении могут воспользоваться своим правом проезда по «Социальной транспортной карте», отмечают в администрации города.
На этой неделе появится точное расписание садоводческих автобусов. Всего на маршрутах задействую до 87 единиц транспорта. Автобусы буду работать во все дни, кроме понедельников и четвергов.
Телефоны диспетчерской транспортной службы: 30-44-77; Управления пассажирского транспорта: 98-70-83.
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