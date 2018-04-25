В Псковской области благоустроят 129 дворов в этом году

Заседание межведомственной комиссии при администрации Псковской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» прошло во вторник, 24 апреля. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, по поручению врио губернатора Псковской области заседание провел его заместитель Александр Кузнецов . Участники подвели итоги реализации программы в прошлом году и наметили план работы на этот год.

Открывая совещание, Александр Кузнецов призвал членов комиссии проанализировать результаты первого года и провести работу над ошибками. «В прошлом году мы очень долго раскачивались, а когда приступили к работе, то „захлебнулись“ в ней. За короткий период был проведен колоссальный объем работ, но при этом не должно страдать качество», — сказал вице-губернатор и поручил по возможности приступить к работам раньше.

Об итогах и планах на этот год рассказал начальник Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов . В прошлом году в приоритетном проекте приняли участие все 26 муниципальных образований. На его реализацию было предусмотрено 150 млн рублей, из них почти 12 млн рублей — из областного бюджета. На эти средства было благоустроено 119 дворов, 73 территории общего пользования и начат первый этап реконструкции пяти парков.

Все работы завершены в полном объеме, отметил Андрей Агапов. Установлено более 40 спортивных и детских площадок, почти 700 скамеек и урн, отремонтировано почти 6 тыс. квадратных метров пешеходных дорожек, создано 520 парковочных мест и посажено 370 деревьев.

В текущем году на реализацию проекта предусмотрено более 147 млн рублей. В план благоустройства вошли почти 100 дворов, 32 территории общего пользования и продолжение ремонтных работ в пяти парках. Александр Кузнецов дал поручение муниципалитетам подготовить и предоставить детальный график работ, учитывая в первую очередь мнение жителей.

В свою очередь депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова призвала участников заседания уделять особое внимание созданию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы это принимаем как должное. Все эти требования должны быть учтены. Надо подготовить такой механизм контроля, который не пропустит проекты, не прошедшие экспертную оценку на предмет соответствия всем требованиям организации доступной среды», — поставил задачу вице-губернатор.

В ходе обсуждения участники заседания также пришли к мнению, что необходимо создать реестр удачных проектов, чтобы районы могли перенимать друг у друга опыт.

В завершение Александр Кузнецов поручил главам муниципалитетов проверить качество выполненных работ и, в случае выявления дефектов, призвать подрядчиков устранить их в рамках гарантийных обязательств.