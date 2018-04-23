Идеальнее «Инстаграмма»: почему рендеры отличаются от реальных новостроек

Есть такое место, где жизнь выглядит еще более глянцевой и идеальной, чем в «Инстаграме»: счастливые семьи, солнечная погода и вечно цветущая сакура. Именно такими предстают перед нами рендеры любых жилых комплексов. Эксперты рассказали сайту «РИА Недвижимость», много ли правды в этих красивых картинках.

Идеальный мир в высоком разрешении

Рендеры — это естественные спутники долевого строительства. Дом, которого еще нет — все-таки очень странный товар. Да и на разных этапах строительства он выглядит не лучшим образом. Действительно, попробуйте представить свою прекрасную новую и счастливую жизнь, любуясь на котлован и бытовки. Именно здесь на помощь приходят они — нарисованные мечты. В самом простеньком виде они представляют собой просто примерный и схематичный облик будущего дома, из них можно понять, сколько в доме будет этажей и подъездов.

Зато другие вполне тянут на звание шедевров, потому что на них дом — это уже не главное. В центре внимания — ваша будущая жизнь в этом, не существующем пока в природе доме. Это лукавый идеальный мир, где нет место мусору, плохой погоде и грустным людям. Причем часто используется графика высочайшего уровня, поэтому все это выглядит «прямо как наяву».

Допустимая доля лжи "Все лгут", — утверждал знаменитый герой сериала «Доктор Хаус». К рендерам это может относиться, а может и нет. Удивительно, но идеальная картинка может быть и правдивой, просто чуть-чуть лучше.

Девелоперам невыгодно чрезмерно приукрашивать действительность и предлагать покупателю визуализацию проекта, которая сильно отличается от реальности, объясняет управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая . Однажды допустив явный подлог, девелопер рискует лишиться покупателей в будущем. «В связи с этим, как правило, рендеры на 80-90% соответствуют тому, что в итоге увидит покупателей. В первую очередь это касается изображений самих построек», — уточняет она.

Степень условности рендера зависит от застройщика, рассказывает директор Planoplan по решениям для бизнеса Алексей Ёжиков . Вопрос в том, берет ли застройщик на себя обязательство строить то, что показывает, или такая цель перед ним не стоит изначально.

3D-визуализация дизайна квартиры, фрагмент из виртуального тура

"Результат в чем-то, конечно, приукрашивается, потому что задача застройщика — продать. Нас потенциальный клиент однажды попросил в визуализации квартир-студий сделать мебель масштабом не 100%, а 90%, чтобы пространство казалось больше. Мы не согласились на это. Но это не позитивный пример", — сетует Ёжиков. Впрочем, у некоторых застройщиков совпадение готового проекта с рендером максимальное. Скажем, по словам PR-директора Urban Group Олега Быкова , их покупатели иногда принимают фотографии реальных домов за визуализации.

Фото (сверху) и рендер (снизу) строящегося дома, сделанный «близко к реальности»

Рендеры создаются для рекламных материалов и в рекламных целях, поэтому, как ни крути, но они должны выглядеть натуралистично, с хорошей погодой (лето или красивая зима с горящими окнами и рассыпчатым белым снегом), но при этом не обманывать покупателя, объясняет креативный директор ГК «Инград» Роман Антоновский. На таких изображениях присутствуют различные элементы, повышающие их привлекательность — птицы, животные, вечнозеленые растения. Части из них не будет в готовом проекте, но сама архитектура, форма и окружение не претерпевают изменений.

Оскорбление чувств доверчивых

Покупатели по-разному относятся к тому, что представлено на рендерах. Если одни воспринимают их как нечто условное и приблизитльное, то для других становится трагедией несовпадающий цвет тюльпанов на нарисованной и реальной клумбе. Третьи же разочаровываются при виде действительно существенных расхождений между картинкой и реальностью, а такое случается.

"Я знаю про ситуации, когда на застройщика подавали в суд за то, что какая-то елочка была в проекте озеленения и была показана на рендере, а потом елочки этой во дворе не оказалось", — делится своим опытом Ёжиков.

Конечно, рендеры — это не условная категория. Это информация, в которой должны содержаться обязательные характеристики объекта недвижимости, на основании которых покупатель и принимает решение о покупке, уверена генеральный директор компании «МИЭЛЬ-Новостройки» Наталья Шаталина

"Учитывая требования существующего законодательства, рендеры должны содержать информацию и сведения идентичные тем данным, которые указаны в строительной документации. В противном случае застройщик будет вводить покупателя в заблуждение", — подчеркивает она. Однако при этом Шаталина добавляет, что законодательство не ограничивает описание, какой рендер является надлежащим а какой нет.

Изображение жилого комплекса на рендерах никак не регулируется и не ограничивается, объясняет Литинецкая. Иногда покупатели выражают претензии по поводу несоответствия картины и реальности, но в целом такие ситуации случаются крайне редко. Практически на всех сайтах имеются предупреждения (так называемые «дисклеймеры»), которые гласят: «Не является публичной офертой. Визуализации объекта являются ориентировочными. Застройщик вправе вносить изменения в проект в соответствии с действующим законодательством», — уточняет она.