Во Владивостоке из-за многочисленных нарушений приостановили деятельность кафе «Арарат» на Шаморе

Такое решение принял суд.

Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю 22.02.2018 г. при проведении эпидемиологического расследования причин и условий возникновения инфекционного заболевания в отношении ИП Айвазян М. С., осуществляющего деятельность в кафе «Арарат» по адресу г. Владивосток , б. Лазурная, установлены нарушения требований к организации питания населения, выразившиеся в несоблюдении требований СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»:

— на участках порционирования готовых блюд и приготовления холодных закусок отсутствуют бактерицидные лампы;

— не выделен отдельный уборочный инвентарь с сигнальной маркировкой для уборки туалета;

— несвоевременно проводится текущая уборка производственных помещений и должная санитарная обработка технологического оборудования;

— отсутствуют дезинфицирующие средства, разрешенные госсанэпидслужбой для использования;

— разделочный инвентарь не промаркирован в соответствии с обрабатываемыми продуктами;

— не соблюдаются требования к обработке столовой и кухонной посуды;

— не организована ежедневная оценка качества полуфабрикатов, кулинарных изделий и готовых блюд;

— на предприятии не организован производственный контроль.

Выявленные в ходе эпидемиологического расследования нарушения в деятельности ИП Айвазян М. С. создают реальную угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, а также реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения. За выявленные нарушения требований санитарного законодательства в отношении индивидуального предпринимателя был составлен протокол по ст. 6.6 КоАП РФ и направлен для рассмотрения и принятия решения о приостановлении деятельности ИП Айвазян М. С. по подведомственности в Советский районный суд г. Владивостока, сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

Постановлением по делу об административном правонарушении Советского районного суда г. Владивостока от 15.03.18 г., ИП Айвазян М. С. признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 6.6 КоАП РФ, индивидуальному предпринимателю назначено административное наказание в виде приостановления деятельности сроком на 30 суток.