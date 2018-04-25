С начала года в Подмосковье изъяли более 200 тысяч литров «левого» алкоголя

МОСКВА , 25 апр — РИА Новости . Более 200 тысяч литров поддельного алкоголя изъяли полицейские в Подмосковье с начала 2018 года, сообщил журналистам начальник 4 отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Московской области Александр Батаев "За первый квартал текущего года выявлено 73 преступления в сфере оборота алкогольной продукции, закрыты 3 подпольных цеха, изъято более 200 тысяч литров готовой продукции и 50 тысяч литров этилового спирта", — сказал Батаев. По его словам, на территории Подмосковья ежегодно производится 25 миллионов декалитров алкогольной продукции, что составляет 10% от объёма алкоголя, производимого в России