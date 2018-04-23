Второй открытый прием прошел в Ясеневе

В преддверии Дня местного самоуправления, в детской школе искусств, состоялся открытый приём жителей муниципальными депутатами.

Депутаты Ясенева во главе с председателем Ириной Гришиной ответили на все интересующие граждан вопросы. Вопросы жители задавали по поводу ремонта в детской поликлинике № 42, про замену лифтового оборудования в домах, где проходит капремонт. Интересовали ясеневцев вопросы медицинского обслуживания, а также ярмарки выходного дня, которые скоро вновь начнут свою работу.

Пенсионеры спрашивали про городскую программу «Московское долголетие», которая начала работать в районе с марта этого года.

Жители довольны, что в районе проводятся подобные приемы для ясеневцев. После приема состоялся праздничный концерт с награждением самых активных жителей района. Всего отметили 8 жителей Ясенева, и в их число вошли сотрудники опорных пунктов охраны порядка, пенсионеры из Совета ветеранов, председатели ЖСК и общественные советники.