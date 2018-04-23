Актриса Бланка Бланко пришла на Best Web Time в нелепой пижаме с голыми ногами, а Мороз спрятала фигуру под балахоном

Особое внимание привлекла американская актриса Бланка Бланко, которая выбрала для выхода в свет странный и смелый наряд. Голливудская звезда появилась на вечеринке в розовой пижаме-комбинезоне с голыми ногами.

Помимо просмотров сериала, гости смогли насладиться напитками, закусками, а также зажечь под треки Black Cupro, Бурито и Dj Грува.

Подробнее о том, как прошел Best Web Time смотри в нашей галерее.