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Актриса Бланка Бланко пришла на Best Web Time в нелепой пижаме с голыми ногами, а Мороз спрятала фигуру под балахоном
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Актриса Бланка Бланко пришла на Best Web Time в нелепой пижаме с голыми ногами, а Мороз спрятала фигуру под балахоном 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Увидеть и оценить эпизоды новых веб-сериалов, таких как «Жизнь на высоте», «Ужас 404», «Дорогое человечество» и других пришли Егор Корешков, Дарья Мороз, Наталья Лесниковская, Виктория Толстоганова, Алексей Агранович, а также члены жюри основного конкурса ММКФ-2018 Настасья Кински и Джон Сэвэдж.
Особое внимание привлекла американская актриса Бланка Бланко, которая выбрала для выхода в свет странный и смелый наряд. Голливудская звезда появилась на вечеринке в розовой пижаме-комбинезоне с голыми ногами.
Помимо просмотров сериала, гости смогли насладиться напитками, закусками, а также зажечь под треки Black Cupro, Бурито и Dj Грува.
Подробнее о том, как прошел Best Web Time смотри в нашей галерее.
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Фото: Екатерина Ширинкина / WMJ.ru, пресс-служба
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