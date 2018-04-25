На набережной Кабана можно будет купаться

В июне казанцы увидят первые результаты суперпроекта по благоустройству озера Кабан. Невзрачный участок набережной со стороны улицы Салимжанова (от театра Камала до «Планеты Фитнес») превратится во что-то невероятное. Останавливаться на этом не будут — ГИСУ РТ объявило тендер на проектирование второго этапа благоустройства набережной.

За обманчивой скукотой скрывается доработанный проект с эскизами. Широкой общественности его не показывали, а там много любопытного. Российские и китайские архитекторы продемонстрировали, как должно выглядеть озеро в центре Казани

У театра Камала будет прекрасно. Зона, которая сейчас прячется за неприметным металлическим забором, станет многоуровневой. Слева от театра уложат газон и «разбросают» лавочки. Рядом появится пешеходный фонтан, как в парке Горького. За парковкой театра Камала, прямо на берегу, появится уличное кафе.

Набережная не совсем набережная. Полоска земли, тянущаяся от улицы Татарстан до улицы Назарбаева, не станет набережной в ее привычном понимании. Через дорогу от «Алтына» появится каскадный водопад, а рядом с «Планетой Фитнес» — парящие над водой платформы. По ним можно будет ходить или сесть с краю, свесив ноги. Ниже (то есть ближе к Назарбаева) обустроят террасу, еще один каскадный водопад и пруд, изрезанный пешеходными дорожками.

На озере Кабан можно будет купаться и кататься на каяках. Пока сложно представить человека, добровольно плавающего в водоеме в центре Казани. Авторы проекта не тираны, поэтому говорят, что это возможно только после очистки озера. По их замыслу, люди должны купаться в районе ресторана «Пир». Здесь же появится бассейн: он будет на уровень выше озера. Можно подобраться к бортику и смотреть на Кабан или проплывающие мимо каяки (пристань будет рядом).

Фото проекта

Зимой озеро станет большим катком. Для Казани довольно необычно. Все привыкли кататься в коробках или крытых катках, но никак не на застывшем водоеме. С берега на казанцев будут смотреть ледяные скульптуры.

Рядом с мостом появится смотровая башня. Ее построят на участке в районе пересечения улиц Назарбаева и Хади Такташа . Она будет «воздушной» и «прозрачной».

Фото проекта

Под мостом сделают экстрим-зону. Скейтбордисты, велосипедисты и роллеры могут быть довольны. Перед спортплощадкой появится стильное и симпатичное пространство: для чего оно нужно — непонятно, но красиво.

Фото проекта

На другом берегу озера Кабан будет своя атмосфера. Набережная вдоль улицы Шигабутдина Марджани не станет зеркальным отражением набережной на Салимжанова и Хади Такташа. Здесь появятся галерея, огромные арт-объекты, небольшие мостики в виде островков, разнокалиберные прогулочные зоны, места для ярмарок и Сабантуя.

Когда озеро Кабан окончательно примет новый облик, пока неизвестно. Еще нет даже рабочей документации по второму этапу благоустройства.

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