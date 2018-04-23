Вице-президентом Evraz и руководителем дивизиона «Урал» назначен Денис Новоженов 

Максим Андриасов, ранее руководивший дивизионом «Урал», принял решение покинуть компанию.
Новоженов будет осуществлять общее руководство дивизионом, который объединяет «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» и «Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат», а также продолжит развивать активы компании в Свердловской области.
Денис Новоженов работает в Evraz с 1996 года. До 2018 года он возглавлял дивизион «Украина». Свою карьеру в компании он начал экономистом на «Евраз НТМК», затем занимал различные руководящие позиции на Высокогорском ГОКе, в «Евразруде» и «Южкузбассугле». В 2011 году был назначен генеральным директором ГУП «Литейно-прокатный завод» в Смоленской области.