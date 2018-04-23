«НАШЕ Радио» выступят на Дне карьеры в МГУ

«НАШЕ Радио» с гордостью сообщает, что 24 апреля 2018 года примет непосредственное участие на Дне карьеры, который будет проходить с 10:30 утра на протяжении всего дня в альма-матер ведущих российских журналистов — факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова на Моховой. Ведущие утреннего шоу «Подъёмники» выступят для гостей мероприятия с мастер-классом на тему: «Как делать утреннее шоу на радио».

День карьеры — традиционное для вуза мероприятие, цель которого — помочь студентам и выпускникам найти работодателей среди крупнейших СМИ страны, а также познакомиться с новейшими приемами и инструментами работы журналиста.

Ежегодно на Дне карьеры в качестве ведущих мастер-классов и спикеров выступают представители российской медиа индустрии. Так, в этом году почерпнуть профессиональные знания можно будет у представителей медийных холдингов, ведущих информационных агентств, авторитетных печатных СМИ, крупнейших интернет-ресурсов, пресс-служб государственных компаний и корпораций, PR— и event— агентств, и многих других. О секретах успешной работы на радио расскажут НАШи ведущие: Александр Бон Игорь Паньков и Таня Борисова.

Также в течение всего дня для студентов будет работать «Ярмарка вакансий», на которой можно будет узнать о возможности прохождения практики и стажировки в крупнейших СМИ России , в том числе на радиостанции «НАШЕ Радио».

Подробности можно узнать на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.