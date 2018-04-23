Рубль остается чувствительным к геополитике

Израиля. Investing.com − Рубль торгуется в минусе в начале новой недели, несмотря на высокие нефтяные цены и близкий пик налоговых выплат. Основным источником негатива для российской валюты, вероятно, по-прежнему выступает геополитика, в частности, новости о возможных скорых поставках российских зенитных ракетных комплексов с Сирию , несмотря на противодействие США

«Давление на рубль сохраняется с пятницы, когда все валюты развивающихся стран теряли позиции против укрепляющегося доллара», — пишет Татьяна Евдокимова , аналитик Nordea. По ее словам, сегодняшняя утренняя динамика рубля — пример более высокой волатильности курса, которая в ближайшее время сохранится, так как российская валюта продолжит более остро реагировать на политические новости.

Некоторое давление на курс российской валюты также могут оказывать возобновившиеся покупки валюты Минфином

По состоянию на 11:20 МСК курс доллара к рублю был на отметке 61,92 (+0,8%), а курс евро к рублю торговался вблизи уровня 75,88 (+0,5%). Движение индексов было разнонаправленным: индекс МосБиржи вырос на 0,5% до отметки 2245, а индекс РТС снизился на 0,3% до отметки 1142.

Баррель североморской смеси Brent стоит сейчас немного меньше $74, это максимум с 2014 года.

России и «Повышательное ценовое давление (на нефть) связано с санкциями США против ключевых стран-экспортеров нефти: Венесуэлы Ирана », — пишет аналитик JP Morgan Asset Management Global Market Керри Крейг.

Он имеет в виду меры, предпринятые правительством США в отношении российских компаний и физических лиц, а также возможные новые меры против Венесуэлы и Ирана.

«Сохраняйте длинные позиции в нефти» — советуют аналитики JP Morgan в отдельной записке для клиентов.

США должны до 12 мая принять решение относительно дальнейшей заморозки режима санкций в отношении Тегерана , если же этого не произойдет, санкции разблокируются автоматически, что ставит под угрозу поставки нефти из этой страны.

Ограничительные меры США против России и, потенциально, против Ирана оказали давление на рубль и иранский реал. При этом рост цен на энергоносители при одновременном ослаблении национальной валюты поддерживает инвестиционную привлекательность российских компаний-экспортеров.

В течение этой недели локальную поддержку рублю может оказать приближающийся пик налоговых платежей (25 апреля). По данным Банка России, всего в апреле российским экспортерам предстоит выплатить $6,3 млрд, что более чем в полтора раза больше, чем в марте, и в пять раз больше, чем в январе.

Важное событие этой недели для российского рынка — заседание Банка России

«Его результаты будут своеобразной лакмусовой бумажкой оценки серьезности последствий последних санкционных решений США для текущего состояния экономики РФ. Напомним, что оказанное давление на курс рубля провоцирует риски ускорения инфляции. Последнее способно скорректировать планы регулятора в отношении темпов смягчения денежно-кредитной политики», — комментирует Станислав Клещев , аналитик ВТБ