Исполняющего обязанности главы городского округа назначили в Красноармейске 

Совет депутатов подмосковного Красноармейска назначил Кирилла Тимашкова исполняющим обязанности главы городского округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.
«Совет депутатов Красноармейска во время внеочередного заседания проголосовал за утверждение кандидатуры первого заместителя главы администрации Кирилла Тимашкова на должность исполняющего обязанности главы», — говорится в сообщении.
23 апреля Максим Копылов принял решение покинуть пост главы городского округа Красноармейск. Копылов был избран главой муниципального образования 21 июля 2017 года.