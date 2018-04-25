Исполняющего обязанности главы городского округа назначили в Красноармейске

Совет депутатов подмосковного Красноармейска назначил Кирилла Тимашкова исполняющим обязанности главы городского округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Совет депутатов Красноармейска во время внеочередного заседания проголосовал за утверждение кандидатуры первого заместителя главы администрации Кирилла Тимашкова на должность исполняющего обязанности главы», — говорится в сообщении.