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Столетний юбилей отметила хабаровчанка
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Столетний юбилей отметила хабаровчанка 

Хабаровский край сегодня 59 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровске стало на одного долгожителя больше, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Столетие отметила сегодня, 23 апреля, ветеран Лидия Внукова.
Правда, по данным самой Лидии Ивановны, родилась она в 1916 году. Но, поскольку ни официальные органы, ни церковь не занимались записью фактов рождения, в документе указан год её крещения — 1918-й.
Родилась Лидия Ивановна в городе Минусинск Красноярского края. С малых лет она помогала матери в колхозе, а в 1935 году перебралась в строящийся Комсомольск-на-Амуре. В городе Юности она работала в армейской столовой, вышла замуж за военнослужащего и родила сына Валентина. Однако счастье было недолгим — вскоре супруг умер от воспаления лёгких.
Во время войны Лидия Ивановна работала поваром в воинских частях, где служил её второй супруг — в Комсомольске-на-Амуре, Дальнереченске, Хабаровске, районе им. Лазо. Она всюду следовала за мужем, кормила военнослужащих, формировала сухпайки для солдат, уходящих на фронт, воспитывала сына и новорожденную дочь Аллу. В мирное время — работала паспортисткой в КЭЧ, занималась шитьём. Лидия Внукова награждена медалью «За доблестный труд в годы ВОВ» и юбилейными медалями.
— Главное, чтобы не было войны. Чтобы молодняк наш жил и радовался, — говорит Лидия Внукова. — По себе знаю, что в старости ничего из настоящего толком не запоминается, а зато прошлое — всё как на ладони. Я, знаете, какие времена давние помню? Как мы по весне в колхозе первые трактора встречали. А мне тогда всего лет 15 было.
Лидия Ивановна очень активный и позитивный человек. Она сама готовит и убирается по дому, интересуется политикой, с удовольствием занимается с правнуками и праправнучкой, всегда с радушием встречает гостей.
С днём рождения Лидию Ивановну поздравил заместитель председателя правительства края по вопросам социального развития Владимир Чаюк, вручив ей подарки и поздравительные открытки от президента России и губернатора Хабаровского края.
— У нас в крае таких долгожителей очень мало. Как правило, долго живёт тот, кто много трудился. Поэтому давайте договоримся, что через пять лет я поздравлю вас с очередным юбилеем, — сказал Владимир Чаюк, поздравляя Лидию Ивановну.
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