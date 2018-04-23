Столетний юбилей отметила хабаровчанка

Хабаровске стало на одного долгожителя больше, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня». Столетие отметила сегодня, 23 апреля, ветеран Лидия Внукова.

Правда, по данным самой Лидии Ивановны, родилась она в 1916 году. Но, поскольку ни официальные органы, ни церковь не занимались записью фактов рождения, в документе указан год её крещения — 1918-й.

Родилась Лидия Ивановна в городе Минусинск Красноярского края . С малых лет она помогала матери в колхозе, а в 1935 году перебралась в строящийся Комсомольск-на-Амуре . В городе Юности она работала в армейской столовой, вышла замуж за военнослужащего и родила сына Валентина. Однако счастье было недолгим — вскоре супруг умер от воспаления лёгких.

Во время войны Лидия Ивановна работала поваром в воинских частях, где служил её второй супруг — в Комсомольске-на-Амуре, Дальнереченске , Хабаровске, районе им. Лазо. Она всюду следовала за мужем, кормила военнослужащих, формировала сухпайки для солдат, уходящих на фронт, воспитывала сына и новорожденную дочь Аллу. В мирное время — работала паспортисткой в КЭЧ, занималась шитьём. Лидия Внукова награждена медалью «За доблестный труд в годы ВОВ» и юбилейными медалями.

— Главное, чтобы не было войны. Чтобы молодняк наш жил и радовался, — говорит Лидия Внукова. — По себе знаю, что в старости ничего из настоящего толком не запоминается, а зато прошлое — всё как на ладони. Я, знаете, какие времена давние помню? Как мы по весне в колхозе первые трактора встречали. А мне тогда всего лет 15 было.

Лидия Ивановна очень активный и позитивный человек. Она сама готовит и убирается по дому, интересуется политикой, с удовольствием занимается с правнуками и праправнучкой, всегда с радушием встречает гостей.

С днём рождения Лидию Ивановну поздравил заместитель председателя правительства края по вопросам социального развития Владимир Чаюк, вручив ей подарки и поздравительные открытки от президента России и губернатора Хабаровского края.

— У нас в крае таких долгожителей очень мало. Как правило, долго живёт тот, кто много трудился. Поэтому давайте договоримся, что через пять лет я поздравлю вас с очередным юбилеем, — сказал Владимир Чаюк, поздравляя Лидию Ивановну.