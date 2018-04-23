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В ФАС призвали развивать институт инвестиционных фондов в России
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В ФАС призвали развивать институт инвестиционных фондов в России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. России необходимо развивать институт инвестиционных фондов для увеличения объема привлечения средств из-за рубежа, считает заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов.
"Посмотрим на пример не стратегических отраслей, а на пример агропромышленного комплекса. По некоторым экспертным оценкам в мире, прежде всего в развитых странах, существует несколько сотен инвестфондов, которые полностью специализируются на продовольственных и агропромышленных рынках. Там сидят квалифицированные люди, эти люди знают все, эти люди дают абсолютно верные решения для человека, который хочет инвестировать деньги в этот сектор экономики. В Непале, в Чили, в Эстонии — да где угодно. Это колоссальные компетенции, это большой опыт реализации предыдущих проектов, это очень важная составляющая рынка", — сказал Цыганов в интервью РИА Новости.
Он отметил, что в России такая составляющая практически отсутствует, а единственным аналогом такого института является Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ — это похожий институт, но он занимается только крупными и крупнейшими проектами, но это понятно, он не может объять необъятное", — сказал замглавы ФАС.
"Развитие этого сегмента финансовых рынков крайне необходимо, института профессиональных квалифицированных советников и интеграторов, которые могут существенно сократить риски инвестирования для любого человека — начиная от простого человека, который купил один пай и кончая серьезными институциональными инвесторами", — уточнил Цыганов.
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