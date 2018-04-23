«Озерный кластер» на базе озера Карачи продолжат развивать

Глава региона Андрей Травников провел рабочее совещание по вопросу реализации туристско-рекреационного кластера «Озерный кластер — кластер оздоровительного и бальнеологического туризма Новосибирской области ». Он подчеркнул, что развитие «Озерного кластера» на базе курортного озера Карачи — один из самых важных проектов Новосибирской области в сфере повышения туристической привлекательности региона.

Все это наряду с уникальными природными лечебными факторами позволит лечить широкий спектр заболеваний и укреплять здоровье жителей Сибири, Урала и стран ближнего зарубежья. Преимущественные факторы курорта — транспортная доступность (станция Озеро Карачи Западно-Сибирской железной дороги), лечебная сульфидно-иловая грязь озера Карачи, рапа озера Карачи (cолевой раствор), лечебно-столовая минеральная вода «Карачинская», лечебная йодобромная минеральная вода, благоприятные ландшафтно-климатические условия.

Андрей Травников напомнил, что силами инвестора с привлечением средств областного и федерального бюджета был восстановлен санаторно-курортный комплекс, который по набору оздоровительных факторов и уникальности места по праву может считаться не только региональной, но и всероссийской здравницей. Травников выразил уверенность, что Новосибирской области на федеральном уровне удаётся демонстрировать способность реализовывать столь масштабные проекты, и что Ростуризм и впредь продолжит оказывать поддержку развитию уникального «Озёрного кластера».

Заместитель руководителя Ростуризма Николай Королев подчеркнул, что Новосибирская область в срок исполнила все условия по развитию кластера, и рекомендовал включить этот проект в число приоритетных комплексных проектов развития региона — это позволит и в дальнейшем привлекать на развитие кластера средства из федерального бюджета, сообщается на сайте правиельства области.

Для справки: В мае 2014 года Правительством Новосибирской области в Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) была представлена заявка на включение проекта «Озёрный кластер» на 2015-2018 годы в состав мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 02.08.2011 № 644. Заявка прошла конкурсный отбор и решением координационного совета программы включена в перечень перспективных проектов. В 2017 году было заключено соглашение между Правительством Новосибирской области и Ростуризмом и получено федеральное финансирование для реализации проекта «Озёрный кластер». Объём финансирования в 2017 году составил 97 млн рублей, в том числе 63 млн рублей федеральных средств и 34 млн рублей — областного бюджета, которые были направлены на строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод к. п. Озеро-Карачи.

За счет областного и местного бюджетов в 2017 году разработана рабочая документация по объекту «Реконструкция насосно-фильтровальной станции (НФС) в п. Новояркуль Чановского района Новосибирской области». Реконструкция по объекту будет проведена в 2018 году.

Привлекаемый объем частных инвестиций в строительство туристических объектов в 2017 году составил 436 млн рублей. В планах Правительства Новосибирской области по развитию «Озёрного кластера» на базе озера Карачи — увеличение энергетических мощностей за счёт строительства двух линий электропередач напряжением 10 кВ от ПС «Карачи» до посёлка и установка 4 понизительных трансформаторных подстанций напряжением 10 кВ. Строительство объектов будет выполняться в 2018-2019 годах за счёт средств областного бюджета Новосибирской области и инвестиционных вложений ОАО РЖД . Также запланировано строительство газораспределительной станции, газовых сетей, выделение дополнительных лимитов потребления газа. Строительно-монтажные работы будут выполнены в 2019 году за счёт средств ООО «Газпром газораспределение Томск». Кроме того, необходима реконструкция улично-дорожной сети и строительство подъездных автодорог.

В настоящее время Правительство Новосибирской области прорабатывает вопрос включения региона в новую федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025 годы».