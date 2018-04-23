Замминистра сельского хозяйства РФ совершил рабочий визит в КНР

Замминистра сельского хозяйства РФ совершил рабочий визит в КНРСразу после приезда делегации, представители министерства провели встречу с Главой крупнейшей китайской Государственной продовольственной корпорации «COFCO» Чжао Шуанляняням. На встрече обсуждались вопросы тесного сотрудничества в рамках совместной торговли и поставок продуктов питания.

Затем делегация отправилась на открытие Центра поддержки китайских инвесторов и предпринимателей. Работа центра направлена на поддержку китайских предпринимателей и бизнесменов на территории РФ.

— Наша задача — расширить рамки сотрудничества с Китаем . Товары российского производства отлично зарекомендовали себя на китайском рынке. Поэтому в ближайшее время мы будем наращивать экспортный потенциал, — рассказал Евгений Громыко на церемонии открытия Центра.

19 апреля делегация приняла участие в деловом завтраке совместно с представителями компании «Balong». Присутствующие обсудили вопросы логистики и стратегию развития инфраструктуры.