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Замминистра сельского хозяйства РФ совершил рабочий визит в КНР
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Замминистра сельского хозяйства РФ совершил рабочий визит в КНР 

Банки Сегодня 1 час назад
Замминистра сельского хозяйства РФ совершил рабочий визит в КНРСразу после приезда делегации, представители министерства провели встречу с Главой крупнейшей китайской Государственной продовольственной корпорации «COFCO» Чжао Шуанляняням. На встрече обсуждались вопросы тесного сотрудничества в рамках совместной торговли и поставок продуктов питания.
Затем делегация отправилась на открытие Центра поддержки китайских инвесторов и предпринимателей. Работа центра направлена на поддержку китайских предпринимателей и бизнесменов на территории РФ.
— Наша задача — расширить рамки сотрудничества с Китаем. Товары российского производства отлично зарекомендовали себя на китайском рынке. Поэтому в ближайшее время мы будем наращивать экспортный потенциал, — рассказал Евгений Громыко на церемонии открытия Центра.
19 апреля делегация приняла участие в деловом завтраке совместно с представителями компании «Balong». Присутствующие обсудили вопросы логистики и стратегию развития инфраструктуры.
Последним мероприятием, в котором приняла участие российская делегация — стало открытие российского павильона в Торгово-выставочном центре Циндао. Павильон представляет продукцию российских производителей продуктов питания со всех регионов страны.
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