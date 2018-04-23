Минпромторг приглашает принять участие в работе форума «ДЕМОСТРОЙ 2018»

С 25 апреля 2018 года на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Московской области начнет свою работу 1-ая Международная специализированная выставка и форум производителей строительно-дорожной и специализированной техники «ДЕМОСТРОЙ 2018».

Мероприятие представит возможность встретиться с руководством ведущих российских предприятий-производителей специализированной техники, ознакомиться с выпускаемой ими продукцией и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.

Деловая программа Форума включает в себя ряд профильных круглых столов, посвященных отраслям машиностроения строительно-дорожной, коммунальной, прицепной и вездеходной техники, а также новым механизмам стимулирования спроса на данную продукцию.

25 апреля в ходе форума «ДЕМОСТРОЙ 2018» Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров проведет отраслевое совещание, в котором примут участие ведущие представители рынка, инвесторы, эксперты, представители федеральных и региональных органов государственной власти.

26 апреля представители российских машиностроительных предприятий смогут обсудить актуальные вопросы развития отечественного производства строительно-дорожной и коммунальной техники и использования действующих мер государственной поддержки в рамках дискуссионного клуба «Патриот».

Форум «ДЕМОСТРОЙ 2018» завершит свою работу 27 апреля расширенным заседанием межведомственной рабочей группы по снижению зависимости отраслей специализированного машиностроения от импорта, участники которого смогут обсудить перспективные разработки, возможности предприятий, а также актуальные инвестиционные проекты.

Минпромторг России приглашает всех желающих принять участие в работе форума производителей строительно-дорожной и специализированной техники «ДЕМОСТРОЙ 2018», который станет профессиональным событием, объединяющим интересы российских машиностроителей, поставщиков продукции и услуг для дорожно-транспортного комплекса и коммунального хозяйства, а также органов исполнительной власти Российской Федерации.

С более подробной информацией о деловой программе форума «ДЕМОСТРОЙ 2018» можно ознакомиться получить на сайте мероприятия http://www.demostroy-expo.ru/.

Программа деловых мероприятий 1-ой Международной специализированной выставки и форума производителей строительно— дорожной и специализированной техники «ДЕМОСТРОЙ 2018»