Ещё
Минпромторг приглашает принять участие в работе форума «ДЕМОСТРОЙ 2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минпромторг приглашает принять участие в работе форума «ДЕМОСТРОЙ 2018» 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
С 25 апреля 2018 года на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Московской области начнет свою работу 1-ая Международная специализированная выставка и форум производителей строительно-дорожной и специализированной техники «ДЕМОСТРОЙ 2018».
Мероприятие представит возможность встретиться с руководством ведущих российских предприятий-производителей специализированной техники, ознакомиться с выпускаемой ими продукцией и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.
Деловая программа Форума включает в себя ряд профильных круглых столов, посвященных отраслям машиностроения строительно-дорожной, коммунальной, прицепной и вездеходной техники, а также новым механизмам стимулирования спроса на данную продукцию.
25 апреля в ходе форума «ДЕМОСТРОЙ 2018» Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров проведет отраслевое совещание, в котором примут участие ведущие представители рынка, инвесторы, эксперты, представители федеральных и региональных органов государственной власти.
26 апреля представители российских машиностроительных предприятий смогут обсудить актуальные вопросы развития отечественного производства строительно-дорожной и коммунальной техники и использования действующих мер государственной поддержки в рамках дискуссионного клуба «Патриот».
Форум «ДЕМОСТРОЙ 2018» завершит свою работу 27 апреля расширенным заседанием межведомственной рабочей группы по снижению зависимости отраслей специализированного машиностроения от импорта, участники которого смогут обсудить перспективные разработки, возможности предприятий, а также актуальные инвестиционные проекты.
Минпромторг России приглашает всех желающих принять участие в работе форума производителей строительно-дорожной и специализированной техники «ДЕМОСТРОЙ 2018», который станет профессиональным событием, объединяющим интересы российских машиностроителей, поставщиков продукции и услуг для дорожно-транспортного комплекса и коммунального хозяйства, а также органов исполнительной власти Российской Федерации.
С более подробной информацией о деловой программе форума «ДЕМОСТРОЙ 2018» можно ознакомиться получить на сайте мероприятия http://www.demostroy-expo.ru/.
Программа деловых мероприятий 1-ой Международной специализированной выставки и форума производителей строительно— дорожной и специализированной техники «ДЕМОСТРОЙ 2018»
Министерство промышленности и торговли РФ: последние новости
Минпромторг России представило профориентационные программы российских компаний Впервые в производстве хлебобулочных изделий применены российские роботы В Минпромторге России вручили государственные и ведомственные награды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57396
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»201
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России329
В России впервые стали предлагать рассрочку 0%5
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение