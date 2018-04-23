Алиев ждет укрепления экономических связей с Россией

"Президент Алиев расценил рост товарооборота между двумя странами по итогам прошлого и первого квартала нынешнего года как хороший показатель расширения экономических связей и в целом двусторонних отношений", — приводит сайт главы азербайджанского государства подробности встречи.

"В результате эффективного взаимодействия двух стран экономическое сотрудничество укрепляется, усиливаются связи между отдельными предприятиями", — говорится в сообщении. Экономические связи будут укрепляться и дальше, уверен Алиев.

Орешкин, в свою очередь, подчеркнул, что за несколько месяцев с момента его предыдущего визита в Азербайджан в декабре прошлого года страны сделали «ряд серьезных шагов вперед» в экономическом сотрудничестве.

"На встрече состоялся обмен мнениями о международном транспортном коридоре «Север — Юг», перспективах сотрудничества в области инвестирования, сельского хозяйства, туризма и других сферах", — говорится в сообщении.