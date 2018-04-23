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С жителями района Савелки обсудили мероприятия ко Дню Победы
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С жителями района Савелки обсудили мероприятия ко Дню Победы 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
В районе Савелки 18 апреля состоялась плановая встреча главы управы с населением. В актовом зале собрались жители района, общественные советники, также присутствовали муниципальные депутаты.
По первому вопросу, касающемуся взаимодействия с общественными организациями и объединениями района, выступил заместитель главы районной управы по работе с населением Игорь Костин. О праздничных мероприятиях, которые пройдут в районе и городе в честь предстоящего Дня Победы, рассказал главный специалист по работе с населением Семен Бизякин. Принявший участие во встрече заместитель руководителя Дирекции организации дорожного движения Павел Котов ознакомил собравшихся с обстановкой на дорогах Зеленограда и с мерами, которые принимаются для повышения безопасности ДД.
По традиции, часть встречи была посвящена ответам на вопросы жителей. Речь шла о предоставлении льгот социально незащищенной категория населения, о деятельности общественных организаций, об организация праздничных и досуговых мероприятий на территории района.
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