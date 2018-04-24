Горнопромышленники России и Финляндии обсудят технологии и экологию в Арктике

МУРМАНСК , 24 апреля. / ТАСС /. Конференция с участием представителей горнопромышленного сектора Мурманской области Финляндии состоится в среду в Мурманске. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Кольской ГМК (входит в «Норникель»), участники представят технологические решения для работы в Арктике, а также экологические разработки.

"Кольская ГМК представит доклад о своей работе, расскажут о взаимодействии с финскими партнерами", — сказали в компании.

Конференция станет частью Дней Финляндии, которые во вторник впервые открылись в Мурманской области. Они включают мероприятия по различным темам от культуры до промышленного сотрудничества.

Первым событием Дней Финляндии в Мурманске стал семинар «Арктическое сотрудничество — окружающая среда и устойчивое развитие». Его участниками стали генеральный консул республики Финляндия в Санкт-Петербурге Анне Ламмила, представители властных структур, бизнес-сообщества, научных кругов и общественных организаций двух стран. Как отметил на открытии семинара вице-губернатор Мурманской области Алексей Тюкавин , одной из главных тем станет забота об экологии в Арктике. «Решение вопросов охраны окружающей среды продолжает оставаться среди приоритетов международного сотрудничества на Севере», — сказал он.

Что касается культурной части Дней Финляндии, то они состоятся на площадках фестиваля «Птица Баренц», который на этой недели проходит в разных городах Мурманской области. Мурманчане и гости города смогут услышать выступления известных финских музыкантов.

Первые Дни Финляндии в Мурманске организованы Мурманским отделением Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Они продолжатся до 29 апреля.